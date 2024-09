Wi-Fi 7, Zigbee e 6 GHz per il router AVM FRITZ!Box 5690 Pro, ora disponibile

Pubblicità

Arriva sul mercato italiano il FRITZ!Box 5690 Pro presentato ad IFA: il modello di fascia alta è infatti utilizzabile sia su connessioni in fibra ottica (GPON e AON) sia su connessioni DSL.

Grazie alla tecnologia Wi-Fi 7 e alla nuova banda da 6 GHz che supporta fino a 11,5 Gbit/s, il FRITZ!Box 5690 Pro ha latenze più basse e velocità e throughput più elevati e garantisce prestazioni ottimali nella rete locale.

L’integrazione dello standard radio Zigbee consente di utilizzare molte applicazioni smart home / domotica per l’efficienza energetica, il riscaldamento e illuminazione con supporto anche alla gestione dei consumi grazie a Fritz!OS 8.

Alla gamma di funzioni si aggiungono le porte LAN Gigabit, una porta LAN/WAN a 2,5 Gbit, funzioni per la telefonia, la rete VPN, l’accesso ospite Wi-Fi, il firewall e una porta USB 3.1 per supporti di memoria. Il FRITZ!Box 5690 Pro rappresenta il livello successivo per le applicazioni a banda larga ed è in grado di gestire applicazioni in tempo reale come realtà virtuale, cloud computing, streaming e gaming.

Connessione in fibra ottica e DSL in un solo FRITZ!Box per una maggiore flessibilità

Il FRITZ!Box 5690 Pro offre la massima flessibilità consentendo di passare in modo semplice dalla connessione DSL a quella in fibra ottica. Questo nuovo modello è adatto per le connessioni in fibra ottica più diffuse. La dotazione include due moduli SFP per gli standard GPON e AON e una porta WAN da 2,5 Gbit/s per il collegamento a un modem per fibra ottica. In alternativa è possibile usare il FRITZ!Box 5690 Pro su tutte le connessioni DSL e raggiungere così velocità fino a 300 Mbit/s.

Wi-Fi 7: la nuova generazione di tecnologia wireless per velocità multi-gigabit

Il FRITZ!Box 5690 Pro porta la tecnologia Wi-Fi 7 con velocità multi-gigabit sulle connessioni in fibra ottica o DSL. La banda di frequenza a 6 GHz con larghezza del canale fino a 320 MHz garantisce elevate velocità di trasferimento nella rete Wi-Fi. Questa combinazione di latenze basse e throughput elevato rende possibile una comunicazione wireless efficiente anche per future applicazioni in tempo reale. Anche le applicazioni attuali traggono vantaggio da connessioni più veloci, persino su lunghe distanze e con molti dispositivi mobili collegati. Le funzionalità integrate nel Wi-Fi 7 rendono le connessioni ancora più efficenti, perché rilevano eventuali aree disturbate e consentono di escluderle dalla comunicazione, assicurando così una comunicazione wireless ancora più stabile.

Tri-band e rete Wi-Fi Mesh: prestazioni elevate con la nuova banda da 6 GHz

Grazie alle bande di frequenza a 2,4 GHz e a 5 GHz, e per la prima volta alla banda a 6 GHz, il FRITZ!Box 5690 Pro può raggiungere velocità di trasferimento fino a circa 18,5 Gbit/s. Il FRITZ!Box 5690 Pro sfrutta appieno i vantaggi del Wi-Fi 7 sulle bande a 5 e a 6 GHz.

Centrale della Smart Home per dispositivi DECT e Zigbee

Con il FRITZ!Box 5690 Pro è facilissimo integrare nella Smart Home del FRITZ!Box e controllare tramite app le lampadine a LED con standard Zigbee e DECT-ULE. Tramite la base DECT integrata è possibile controllare con il FRITZ!Box i dispositivi per Smart Home come le termovalvole FRITZ!DECT 302 e FRITZ!DECT 301, le prese intelligenti FRITZ!DECT 200 e FRITZ!DECT 210, l’interruttore FRITZ!DECT 440 o la lampadina LED FRITZ!DECT 500. Inoltre, sarà presto disponibile l’integrazione con Matter, il nuovo standard per Smart Home basato su IP, che consentirà alle app per Smart Home di produttori terzi di controllare i dispositivi per Smart Home di FRITZ!.

Ecco tutte le specifiche del nuovo potentissimo Fritz!Box

Funzioni Router, Wi-Fi, Mesh

Router per fibra ottica e DSL con Wi-Fi 7

Supporta gli standard per fibra ottica GPON fino a 2,5 Gbit/s e AON fino a 1 Gbit/s

Supporta DSL con supervectoring 35b fino a 300 Mbit/s

Porta per collegamento a modem per fibra ottica

1 porta WAN/LAN a 2,5 Gbit e 4 porte LAN Gigabit

Configurazione facile via interfaccia browser da PC, smartphone o tablet

Parental control completo

MyFRITZ! per accedere in modo sicuro al FRITZ!Box da remoto

Accesso remoto sicuro da Internet con VPN (IPSec e WireGuard)

Assistente di sicurezza con tool diagnostico e aggiornamento automatico

Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6

6 GHz fino a 11,5 Gbit/s

5 GHz fino a 5,7 Gbit/s

2,4 GHz fino a 1,2 Gbit/s

Punto di accesso Wi-Fi 4×4

Rete Wi-Fi Mesh per riunire più prodotti FRITZ! in un’unica rete Wi-Fi intelligente e ampliare la rete locale

Compatibile con gli standard wireless IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be

Crittografia Wi-Fi con WPA3/WPA2

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi attivabile e disattivabile tramite tasto, telefoni collegati o timer

Accesso ospite Wi-Fi: navigazione sicura per ospiti e amici

Le funzioni Smart Home su Zigbee / DECT ULE e NAS, Telefonia, Fax

Funzioni Smart Home per corrente, riscaldamento, luci e altro (Zigbee e DECT ULE)

Integrazione di lampadine LED e altri dispositivi tramite Zigbee

FRITZ!App Smart Home per controllare comodamente la Smart Home FRITZ!

1 porta USB per stampante e memoria in rete (USB 3.1)

FRITZ!NAS: una memoria condivisa per tutti i dati nella rete locale

Server multimediale per condividere musica, foto e film nella rete locale

(DLNA/UPnP AV)

Supporta anche memorie online, web radio e podcast

Centralino per connessioni basate su IP

Base DECT integrata per 6 cordless

Connessione per un telefono analogico, fax o segreteria telefonica

5 segreterie telefoniche integrate con voice to mail

Gestione locale o online dei contatti della rubrica (Google, Apple)

Funzione fax con inoltro via e-mail (fax to mail)

Elenchi chiamate, blocco numeri, selezione rapida, inoltro di chiamata

Registrazione di telefoni IP (LAN/Wi-Fi) secondo lo standard SIP

FRITZ!App Fon per Apple iOS e Google Android

FRITZ!Box 5690 Pro è ora disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 369 € iva compresa.

FRITZ!Box 5690 Pro è acquistabile presso i negozi specializzati, i grandi retail e presto anche su Amazon.