iPhone 16 Pro registra suoni e parlato da cinema

Tra le peculiarità di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, c’è Audio Mix, funzione possibile grazie all’impiego di tecnologie di intelligenza avanzata e dal machine learning (ML).

Con la funzione in questione, l’utente può modificare il suono dopo la registrazione per fare risaltare la voce della persona inquadrata, come se il video fosse stato registrato in uno studio professionale, o per mettere le tracce vocali in posizione frontale e i rumori ambientali come suoni di sottofondo.

Nella riduzione del rumore del vento, ad esempoio, specifici algoritmi ML riducono i suoni indesiderati per una migliore qualità audio. Il vento e i rumori di fondo possono essere attutiti per offriere un suono ancora “più nitido e realistico”.

I due modelli di iPhone 16 Pro integrano microfoni che secondo Apple sono in grado di offrire qualità da studio per registrazioni audio più realistiche. Entrambi i modelli Pro vantano quattro microfoni “di qualità professionale” che, secondo Apple, consentono di “preservaare l’accuratezza dei suoni”, e anche di registrare i video con audio spaziale (facendo diventare l’esperienza di ascolto immersiva uando un paio di AirPods, Apple Vision Pro o un sistema audio surround).

Specifiche opzioni permettono di abbassare i suoni di sottofondo, oppure far sentire soltanto chi parla nell’inquadratura: basta registrare il video, poi selezionare il mix e regolare l’intensità fino a ottenere il risultato desiderato.

L’opzione “In primo piano” cattura solo le voci di chi è nell’inquadratura, anche se mentre registriamo ci sono altre persone che parlano fuori campo; l’opzione “Studio” permette di ricreare l’effetto della stanza insonorizzata di uno studio professionale, opzione utile per vlog e podcast, perché la voce sembra registrata tenendo il microfono vicino alla bocca anche quando il soggetto è un po’ distante.

L’effetto Cinema permette di registrare tutte le voci intorno all’utente e compattarle puntandole verso chi guarda lo schermo, alla stregua dicome si fa con il sonoro dei film.

Novità Apple settembre 2024

