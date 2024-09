Adobe After Effects migliora il 3D per fonderlo col reale

Pubblicità

In occasione dell’IBC 2024 (International Broadcasting Convention) ad Amsterdam, Adobe ha annunciato una serie di migliorie e aggiornamenti per il 3D di After Effects, funzionalità che rendono più semplice ai motion designer e montatori video, animare e fondere senza soluzione di continuità oggetti 3D con riprese video reali.

Adobe spiega che da tempo gli utenti fondono assets 2D e 3D in After Effects grazie all’integrazione di strumenti di terze parti e che ora molte funzionalità per le quali era in precedenza necessario ricorrere a terze parti, possono essere portate a termine direttamente dall’applicazione.

Adobe riferisce che ora è più facile lavorare con modelli 2D e 3D, grazie a una serie di strumenti e controlli dedicati. Si segnala, inoltre, la disponibilità di un infinito numero di modelli che è possibile richiamare da Substance 3D, Adobe Stock e marketplace online.

Con gli ultimi aggiornamenti After Effects permette di importare modelli 3D in formati aperti quali GLB o GLTF, tenendo conto di animazioni, dettagli su texture, geometrie, strutture di assemblaggio e così via. Altra novità sono Ultra-Realistic Shadows e Color Shadows, funzionalità che permettono di interagire realisticamente con oggetti 3D nel girato, migliorando il realismo.

Il Depth Mapping per i modelli 3D è in grado di definire la profondità di ogni pixel e sovrapporli all’originale tenendo conto della discriminante di profondità degli elementi per consentire di fatto una separazione laterale (offset) variabile dei colori primari e simulare viste diverse, utile per creare nella fase di post-processing effetti blur o di nebbia in profondità.

Nuovi preset offrono 30 animazioni predefinite pensate per creare velocemente infografiche. Il pannello Proprietà permette di accelerare il flusso di lavoro sistemando i controlli usati maggiormente in un pannello contestuale. Alcune novità sono già integrate con l’ultimo aggiornamento di After Effects, altre sono indicate come “funzionalità beta” (non ancora definite), previste in versione definitiva per l’autunno.

