Withings Body Cardio, la bilancia Smart su Amazon al prezzo più basso: 99,95 euro

Una nuova bilancia connessa che offre funzioni di misurazione della velocità dell’onda del polso per dare agli utenti una panoramica sulla salute del cuore. E’ in breve quel che fa Withings Body Cardio, attualmente interessante per via del prezzo in offerta su Amazon.

E’ stata una delle prime periferiche consumer in grado di rilevare la rigidità arteriosa spesso causata da problemi come pressione e colesterolo alti e che di fatto può aiutare così a prevenire ictus, attacchi cardiaci e altri scompensi del cuore.

Questa tipologia di misurazioni sono solitamente condotte in ambienti clinici e riservati a pazienti con diagnosi di ipertensione arteriosa o altre malattie croniche: Body Cardio porta invece queste funzioni all’interno delle case degli utenti effettuando le misurazioni sulla base dell’età e sul tempo necessario che impiega il sangue per fluire dall’aorta ai vasi sanguigni nelle estremità.

Per il resto Withings Body Cardio è una bilancia elegante e minimale, spessa appena 1,78 centimetri, con una base in alluminio piatta che la rende stabile e un rivestimento superiore in vetro temperato per una maggiore durata nel tempo. E’ disponibile nelle colorazioni bianco o nero, attualmente entrambe in offerta su Amazon, e offre una durata della batteria stimata fino a un anno. Oltre a fornire informazioni sulla salute cardiaca, il dispositivo misura naturalmente anche il peso e fornisce informazioni agli utenti sull’indice di massa corporea e la composizione corporea, basandosi sull’impedenza biometrica.

Ovviamente è affiancata lato software da un’applicazione apposita per smartphone e tablet, così da permettere di leggere sul display tutte le informazioni raccolte. Normalmente il prezzo di vendita si aggira intorno ai 180 euro ma nel momento in cui scriviamo su Amazon è possibile comprarla con uno sconto davvero importante che porta il prezzo ai minimi storici: soltanto 99,95 euro e la spedizione, a cura di Amazon, è chiaramente inclusa nel prezzo.