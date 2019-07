DOOGEE S90 Pro, ecco il rugged phone di fascia alta

DOOGEE presenta il nuovo Doogee S90 Pro, l’ultimo rugged di fascia alt del produttore. Performance al massimo, anche per via delle caratteristiche tecniche di fascia alta. Funziona anche come Power Bank, e grazie agli accessori ufficiali si trasforma in una vera e propria console portatile.

Si parte con il processore, l’Helio P70, octa core, affiancato da ben 6GB di RAM Samsung, e da 128 GB di memoria ROM integrata, una eMMC 5.1, sempre del colosso sud coreano. Lo schermo è da ben 6,18 pollici, con risoluzione full HD+, e design U-Notch ormai classico.

Caratteristica di fondamentale importanza è la batteria, monstre da 5050 mAh, che non assicura soltanto lunga durata allo smartphone, ma permette di ricaricare altri dispositivi wireless. Le caratteristiche della ricarica sono di tutto rispetto: 12V, 2A tramite cavo, quindi veloce nella ricarica, mentre la ricarica wireless è comunque veloce da 10 W.

A livello multimediale il terminale è dotato di un doppio modulo fotografico sul retro da 16+8 MP. E’ dotto di certificazione IP68/IP69K, quindi di grado militare, praticamente indistruttibile. Propone anche un lettore di impronte digitali, che sulla carta sblocca il telefono in 0,3 secondi, ma è comunque disponibile la funzione di Face Unlock per lo sblocco facciale.

A livello software è dotato di Android 9, una delle distribuzioni più recenti. Le prevendite inizieranno il prossimo 15 di luglio, e dureranno per tutto il mese. È possibile lasciare la propria email a questo indirizzo per restare informati.

Naturalmente, i motivi per scegliere questo terminali sono legati alla sua robustezza, adatto per l’utilizzo estremo, in qualsiasi condizione, senza preoccupazioni che si sporchi o si bagni: è praticamente indistruttibile.

Per tutte le informazioni su Doogee S90 Pro vi rimandiamo direttamente a questa pagina ufficiale del produttore, dove sono disponibili moltissimi video del terminale in azione, anche con le antenne per la funzione baracchino e il pad accessorio per trasformare il terminale in una vera console portatile.

Chi fosse interessato a promuoverne l’acquisto può anche aderire al programma di affiliazione di Doogee e ottenere fino al 20% di commissione sul fatturato generato.