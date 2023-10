Ora X vale la metà di quanto Elon Musk ha pagato

Il 25 aprile 2022 Elon Musk ha ufficialmente comprato Twitter per 44 miliardi di dollari: l’imprenditore probabilmente sapeva già che il prezzo era troppo alto ma, nonostante alcuni tentativi per far saltare l’acquisizione, l’operazione è andata a buon fine, forse non per lui: ora a poco più di un anno dall’acquisto X vale meno della metà.

Il valore attuale di X è di 19 miliardi di dollari, quindi un brusco calo del 55% rispetto a quanto sborsato da Elon Musk nel 2022.

È lo stesso consiglio di amministrazione di X a comunicare il valore stimato del social come richiesto per l’assegnazione di azioni ai dipendenti, segnalato da Fortune. Si richiede infatti che il valore equo di mercato per azione è determinato dal Consiglio di amministrazione sulla base di una serie di fattori in modo conforme alle norme fiscali applicabili.

I 19 miliardi di dollari di valore di X equivalgono a 45 dollari per azione. Come promesso Elon Musk ha introdotto anche in Twitter il modello di compensazione giù adottato in SpaceX con assegnazione di azioni ai dipendenti. Come SpaceX anche Twitter è di proprietà privata ma permette regolarmente ai dipendenti di vendere una parte delle proprie azioni a investitori esterni.

Si tratta di azioni vincolate in inglese restricted stock units, siglate RSU che maturano in quattro anni dalla data di concessione, periodo al termine del quale diventano trasferibili e vendibili. Molte società statunitensi e in particolare quelle di tecnologia ricorrono a queste compensazioni azionarie vincolate per garantire la permanenza in azienda di figure e dirigenti chiave, come per esempio fa Apple con Tim Cook e il team dirigenziale.

Con le notizie di calo di utenti e pubblicità, molti si stavano chiedendo il valore attuale di X. Figuriamoci i dipendenti del social che sono sopravvissuti ai licenziamenti di massa effettuati da Musk. Ma persino la valutazione di Musk potrebbe essere ottimistica: secondo l’investitore Fidelity infatti ora X vale il 65% in meno di quando si chiamava Twitter.

Tutti gli articoli che parlano di Elon Musk sono disponibili da questa pagina di macitynet.