MacBook Pro M3, i primi video mostrano il colore nero siderale dal vivo

Apple ci sa fare per marchi e marketing, ma spesso i nomi ufficiali dei colori rischiano di confondere un po’ le idee passando dallo schermo alla realtà: si può dire che la stessa cosa avvenga un po’ ora con i primi video che mostrano dal vivo il nuovo colore nero siderale dei MacBook Pro M3 appena presentati durante l’evento Scary Fast.

In inglese il nome è Space Black, letteralmente spazio nero, ma in italiano è reso più glamour con nero siderale: in entrambe le lingue l’utente si aspetterebbe una tonalità molto scura. In realtà, pur trattandosi di una tinta più scura rispetto al grigio siderale già impiegato da Apple, si tratta comunque di un grigio scuro, non di un vero nero profondo come il nome lascia intendere.

Oltre che nei primi video degli youtuber invitati da Apple per la presentazione dei MacBook Pro M3, questo emerge anche dai commenti di Six Colors presente all’evento riservato ai media svoltosi a New York.

In questo articolo riportiamo i video YouTube di iJustine e SuperSaf.

MAcBook Pro M3: prezzi e disponibilità

I nuovi MacBook Pro 14″ e 16″ con M3 saranno disponibili a partire dal 7 novembre. Per quanto riguarda i prezzi, il MacBook Pro da 14” con chip M3 parte da 2.049 €; la versione con processore M3 Pro parte da 2.599 € (100€ in più rispetto al modello precedente con processore M1 Pro).

MacBook Pro 16″ costa invece 3.099 € nella versione con processore M3 Pro (il MacBook Pro 16″ con processore M2 Pro costava 3.099 €) e arriva a 4.949€ nella versione con CPU 16-core, GPU 40‑core, 48GB di memoria e disco da 1 TB. La configurazione migliore (128 GB di memoria, SSD da 8 TB) tocca gli 8.629 euro.

