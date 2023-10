Xiaomi Mini LED, sveglia digitale a soli 9,98 €

Volete una sveglia elegante e minimale, discreta, e che possa occasionalmente funzionare anche come timer per la cottura dei pasti in cucina? E allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso sulla Xiaomi Mini LED, una sveglia che risponde appunto a tutte queste caratteristiche e che potete portare a casa spendendo meno di 10 Euro.

Questa sveglia è di forma quadrata ed è piuttosto piccola: misura 8 centimetri per lato ed è spessa 3 centimetri, perciò basta un piccolo angolino del comodino per poterla avere sempre a portata di mano.

Per risparmiare energia lo schermo resta sempre spento, così di notte non disturba il sonno illuminando la stanza, e per dare un’occhiata all’ora vi basta battere le mani, prenderla in mano e scuoterla, oppure sfiorare la superficie superiore: così facendo lo schermo resterà acceso per mezzo minuto, dandovi il tempo di leggere quel che vi è scritto.

Si possono configurare fino a due diverse sveglie e c’è anche la funzione di timer per poterla usare in cucina in modo da tenere d’occhio la cottura della pasta e non farla scuocere, e grazie al sensore integrato può misurare anche la temperatura dell’ambiente in cui si trova.

È costruita in plastica ABS e consuma pochissimo: 1 Watt, con la possibilità di scegliere se alimentarla con tre batterie ministilo AAA (da comprare a parte) o collegandola direttamente alla rete elettrica tramite cavo infilato nella presa microUSB.

Sul retro è presente un piedistallo per poggiarla su una superficie piana e mantenerla leggermente inclinata, oppure si può sfruttare il magnete incorporato per agganciarla al frigorifero o a una qualsiasi altra superficie metallica.

È disponibile in tre diverse varianti di colore – blu, rosa o verde – e può mostrare l’ora anche in modalità 24 ore.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 17,30 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 42% andando a spendere soltanto 9,98 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.