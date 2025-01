XGIMI Ascend cambia il cinema in casa al CES 2025

Pubblicità

XGIMI, marchio specializzato in proiettori e TV laser, ha prsentato il concept di Ascend al CES 2025 di Las Vegas. Si tratta di uno schermo ALR (Ambient Light Rejecting) 2-in-1 che integra in un design compatto e senza soluzione di continuità la tecnologia dello schermo Ambient Light Rejection (ALR) e due soundbar Harman Kardon di classe premium.

L’idea è quella di un pannello motorizzato da 100 pollici (come quelli di diversi modelli già sul mercato( integrato in un mobile ad hoc. Ascend si integra con AURA 2, il più recente proiettore a corto raggio di XGIMI, un equilibrio in termine di tecnologia e design che promette “un’esperienza cinematografica senza eguali in casa”.

Progettato per funzionare sia come schermo cinematografico sia come display decorativo, Ascend è flessibile. Gli utenti possono regolare lo schermo a un terzo della sua altezza, ricreando un’atmosfera accogliente simile a quella di un caminetto, trasformando così il salotto.

In alternativa, si può estendere completamente fino a 100 pollici per vivere una esperienza cinematografica. Grazie all’ampio angolo di visione e al miglioramento del contrasto che respinge la luce ambientale, Ascend promette “chiarezza e vivacità” in diverse condizioni di illuminazione, rendendolo adatto per qualsiasi spazio.

Il design del dispositivo si armonizza con l’estetica di XGIMI AURA 2, il proiettore a corto raggio recentemente introdotto sul mercato. AURA 2 integra il sistema Auto Lens Cover che, grazie a una serie alette motorizzate che si aprono e si chiudono, protegge la lente.

AURA 2 promette un’esperienza sonora di alto livello grazie agli altoparlanti Harman Kardon integrati da 60 W e alla tecnologia Dolby Atmos che avvolge gli spettatori.

Ascend propone un’opzione audio alternativa con soundbar di categoria premium firmate anch’esse da Harman Kardon, permettendo di trasformare qualsiasi ambiente in un cinema domestico di livello superiore.

Grazie al design a corto raggio e il suono integrato nello schermo, Ascend potrebbe essere la soluzione ideale per gli appassionati di home theater che sono alla ricerca di un’esperienza immersiva e versatile che nasconda o riveli le pareti di casa senza ingombrare a schermo spento e allo stesso tempo sfrutti la luminosità degli schermi ALR anche in un ambiente non completamente oscurato.

