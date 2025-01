LG e Will I Am insieme per i dispositivi audio xboom al CES 2025

Pubblicità

In occasione del CES 2025, LG Electronics presenta la famiglia di prodotti audio xboom by will.i.am che include auricolari wireless e speaker Bluetooth progettati in collaborazione con il celebre musicista statunitense vincitore di numerosi dischi di platino, oltre che imprenditore nel campo della tecnologia.

Infatti il rapper infati è stato recentemente nominato “Experiential Architect” della linea di prodotti LG xboom con l’obiettivo di renderlo un marchio “culturalmente all’avanguardia”, e “offrire un’esperienza sonora innovativa”. Tutti i prodotti audio “xboom by will.i.am” vatano un profilo audio bilanciato con toni più caldi.

La collezione comprende una famiglia di speaker Bluetooth (xboom Bounce, Grab, e Stage 301) con funzioni di Intelligenza Artificiale (IA) che promettono “un’esperienza d’ascolto di livello superiore”.

Gli speaker xboom effettuano un’analisi del contenuto riprodotto per regolare automaticamente i suoni, accentuando la melodia, il ritmo o la voce. La funzione AI Lighting fa accendere le luci multicolore dello speaker in sincronia con la musica. La funzione AI Calibration permette agli speaker di riconoscere l’ambiente circostante, indoor o outdoor, per regolare il suono di conseguenza.

Gli speaker xboom sono provvisti di un pulsante per connettersi direttamente alla piattaforma RAiDiO.FYI di will.i.am che permette di riprodure diversi contenuti di infotainment personalizzati per ciascun ascoltatore attraverso AI Radio Host.

La funzione LE Audio Auracast, disponibile tramite smartphone o usando uno degli speaker xboom come unità master, sincronizza la riproduzione del suono di più dispositivi xboom contemporaneamente. Il suono di xboom è migliorato dai tweeter integrati e dalle unità full-range create da Peerless (produttore danese di trasduttori con una storia di quasi 100 anni).

La linea 2025 di speaker Bluetooth include il modello top di gamma xboom Bounce, che vanta radiatori passivi integrati, tweeter a doppia cupola e woofer a binario. Bounce promette suono stereo ad alta frequenza con alti precisi e palco sonoro esteso, “che avvolge gli ascoltatori”.

Il nome “Bounce” deriva dai radiatori passivi che rimbalzano visibilmente e si illuminano a ritmo di musica. Il dispositivo integra una maniglia che consente di tenere lo speaker in una mano, appenderlo a un gancio o appoggiarlo sul tavolo. Dotato delle certificazioni IP67 e 810G che lo rendono resistente all’acqua e alla polvere, questo speaker ha una batteria che dura fino a 30 ore.

Il modello xboom Grab abbina un suono potente a un design compatto e facile da trasportare. xboom Grab integra due radiatori passivi posizionati su entrambi i lati del diffusore, che promettono “bassi dinamici e un suono vivace”. Come suggerisce il nome “Grab”, questo speaker può essere tenuto in una mano per essere utilizzato in movimento.

Può infatti essere collocato in diverse posizioni: sul lato lungo, sul lato corto, incastrato nel portabicchieri di un’auto o di una sedia da campeggio, così come nel porta-borraccia di una bicicletta. È dotato di maniglie che permettono di fissarlo al braccio o di appenderlo a ganci e maniglie. Le certificazioni IP67 e 810G lo rendono resistente all’acqua e alla polvere; lo speaker offre una batteria con autonomia fino a 20 ore.

Il modello xboom Stage 301 è pensato chi vuole trasformare qualsiasi luogo in palcoscenico, da cui il nome “Stage”. Ideale per chi suona all’aperto, per il karaoke o per qualsiasi tipo di festa al chiuso o all’aperto, lo speaker promette “un suono potente” che si adatta a qualunque tipo di spazio.

Questo modello vanta woofer da 6.5 pollici e doppio driver midrange da 2.5 pollici. La maniglia integrata consente un trasporto semplice; il design a cuneo permette di posizionarlo piatto sulla propria base, inclinato all’indietro o su un treppiede. xboom Stage 301 è dotato della certificazione che IPX4 che lo rende resistente all’acqua e offre una batteria sostituibile che dura fino a 11 ore.

Gli auricolari wireless xboom Buds promettono “un suono puro e ben bilanciato con bassi corposi” grazie ai driver leggeri in grafene. Sottile come la carta ma resistente come il metallo, il grafene previene la deformazione e la distorsione del diaframma. Presente anche la tecnologia di cancellazione attiva del rumore.

Grazie alla funzione LE Audio Auracast, è possibile connettere più dispositivi xboom Buds in modo che più utenti possano godere simultaneamente dello stesso contenuto.

Gli auricolari sono ergonomici e si adattano a diverse forme di orecchio, mentre il design garantisce una vestibilità aderente e stabile anche in movimento. Gli auricolari garantiscono 30 ore di ascolto con il supporto della custodia di ricarica e sono certificate IPX4 per la resistenza all’acqua. I prezzi non sono stati indicati.

Per tutte le novità dal CES 2025 di Las Vegas rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.