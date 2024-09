YouTube limiterà video su fitness e perdita di peso per gli adolescenti

Pubblicità

YouTube ha annunciato l’implementazione di misure di sicurezza per quanto riguarda i contenuti destinati agli adolescenti, misure che sono state sviluppate con un team di esperti indipendenti della Youth and Families Advisory Committee di YouTube, specializzata in sviluppo infantile, apprendimento digitale, media per bambini e altro ancora.

“Uno degli importanti contributi offerti dall’Advisory Committee nel corso degli anni”, spiega la piattaformka, “è stato quello di fornire consulenza a YouTube sulle fasi di sviluppo degli adolescenti e, in particolare, su come i contenuti fruiti online possono impattare sul benessere degli adolescenti. Uno dei punti emersi è che gli adolescenti hanno maggiori probabilità, rispetto agli adulti, di formare convinzioni negative su se stessi quando vedono ripetuti messaggi sugli standard ideali nei contenuti online.

Questi insight hanno portato a sviluppare ulteriori tutele per i consigli sui contenuti, consentendo comunque agli adolescenti di esplorare gli argomenti che preferiscono. “Collaborando con l’Advisory Committee, abbiamo identificato delle categorie di contenuti che potrebbero essere innocue se si considera un singolo video, ma potrebbero essere problematiche per alcuni adolescenti, se questi video vengono visualizzati ripetutamente”. Queste categorie includono contenuti che mettono a confronto caratteristiche fisiche e idealizzano alcuni tipi rispetto ad altri, ritenendo ideali alcuni specifici livelli di forma fisica o pesi corporei, oppure mostrano aggressività sociale sotto forma di scontri e intimidazioni senza contatto.

“Di conseguenza”, spuega la piatatforma “stiamo limitando i consigli ripetuti di video relativi a questi argomenti per gli adolescenti”.

YouTube ora mette a disposizione riquadri con risorse di supporto in caso di crisi, per aiutare le persone ad avere il sostegno dei partner dei servizi di crisi per suicidio e autolesionismo. Sono misure pensate per aiutare gli utenti fermarsi per un momento e li reindirizzano alle hotline di terze parti quando cercano su YouTube determinate domande sul suicidio e sull’autolesionismo.

“YouTube è un luogo in cui gli adolescenti possono imparare, esplorare le proprie passioni, esprimersi e trovare un senso di appartenenza. Riconosciamo il ruolo importante che svolgiamo nelle loro vite e da oggi introdurremo una nuova esperienza di supervisione su YouTube, che offrirà a genitori e adolescenti la possibilità di collegare i propri account e ricevere insight e notifiche condivise. Questa nuova esperienza è pensata per tenere informati i genitori sull’attività del canale YouTube dei loro figli adolescenti e per aiutarli a fornire sostegno e consigli sulla creazione responsabile dei contenuti”.

“I nostri prodotti per i giovani, YouTube Kids e le esperienze di supervisione per i pre-adolescenti”, spiega ancora la piattaforma “raggiungono ogni mese più di 100 milioni di utenti attivi che hanno effettuato, o non, l’accesso e lo sviluppo di questi prodotti è guidato da esperti indipendenti. In collaborazione con questi esperti e in conformità con i nostri principi per i giovani, abbiamo creato questa nuova esperienza che rispetta l’autonomia degli adolescenti offrendo a genitori e adolescenti il ​​controllo reciproco e nuove risorse che consentono agli adolescenti di diventare cittadini digitali informati e responsabili”.