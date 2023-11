Xiaomi Clock, sveglia con igrometro a meno di metà prezzo

Siete tra quelli che spengono completamente il telefono prima di andare a dormire, o magari lo tengono a debita distanza per non essere disturbati nel sonno? Però la sveglia vi serve, altrimenti fate tardi a lavoro; in tal caso date uno sguardo all’offerta attualmente in corso su un modello di Xiaomi che, per l’occasione, vi costa meno della metà.

Si tratta di una sveglia dal look moderno e minimalista, perciò sta bene con tutto, dalla mobilia moderna ed essenziale ad ambienti più classici. Non solo sul comodino ma anche sulla scrivania dell’ufficio perché oltre a funzionare da sveglia si può usare anche come orologio per tenere d’occhio l’ora e, sfruttando i sensori incorporati, avere un monitoraggio costante di temperatura e umidità dell’aria.

Questi dati li ritrovate anche nell’app, se decidete di sincronizzarli con lo smartphone, e siccome si integra con le tecnologie Mi Home chi ha un condizionatore o un altro dispositivo Smart in casa che usa la medesima piattaforma, si può usare in combinazione andando ad esempio ad automatizzare l’accensione e lo spegnimento dell’impianto di climatizzazione a determinate temperature.

Altra tecnologia di ultima generazione è data dallo schermo E-Ink da 3,7 pollici (circa 9 x 3,5 centimetri), che non fa male agli occhi ed è di alta leggibilità anche alla luce diretta del Sole, perciò continuerete a leggere tutte le informazioni sul display anche se si trova vicino ad una finestra.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 71,48 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 57% andando a spendere soltanto 30,45 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.