Un’app per testare velocità di registrazione video di iPhone con unità esterne

Other World Computing (OWC) mette a disposizione OWC Drive Speed, un’app iOS che consente di verificare la velocità di trasferimento tra iPhone e dispositivi di storage collegati a quest’ultimo.

Il nuovo connettore USB‑C degli iPhone 15 Pro supporta la velocità dell’USB 3, e insieme ai nuovi formati video supporta, flussi di lavoro professionali che prima non erano gestibili.

È possibile registrare video ProRes direttamente su un dispositivo di archiviazione esterna, per un ventaglio più ricco di opzioni di registrazione fino a 4K e 60 fps e una maggiore flessibilità se si usa iPhone come videocamera principale.

L’app Drive Speed permette di verificare l’effettiva velocità di unità esterne (chiavette, SSD, lettori di memory card) collegate all’iPhone, controllando limiti e velocità nel trasferimento dei dati, sulla falsariga di app come Blackmagic Disk Speed Test e altre ancora simili per Mac.

I più esperti possono personalizzare parametri quali: formati video, frame per secondo e durata del test, analizzare lo storico, salvare i risultati (da confrontare con altri dispositivi esterni) e condividerli.

OWC Drive Speed richiede iOS 17.0 o versioni successive, “pesa” 6,9MB e si scarica gratis dall’App Store.

Lunedì 30 ottobre, in occasione dell’evento Apple “Scary Fast” in cui sono stati presentati i nuovi MacBook Pro con la famiglia di chip M3 e il nuovo iMac 24″ con M3, lo spettacolo aveva un protagonista invisibile che lavorava dietro le quinte: tutti i presentatori, le location e le riprese con il drone sono stati filmati con iPhone 15 Pro Max e attrezzature di contorno.

Il team di Apple ha girato usando diversi iPhone 15 Pro Max e ha sfruttato l’integrazione tra iPhone 15 Pro, l’app Blackmagic Camera e Tentacle Sync; collegato via Bluetooth, Tentacle Sync gestisce il timecode e permette di sincronizzare tutti i dispositivi sul set, compresi i Mac e gli schermi di anteprima, per l’intero processo di produzione. Sono stati utilizzati anche accessori Beastgrip, tra cui gabbie e rig.

iPhone 15 Pro Max con il connettore USB-C consente il rasferimento dati con velocità che arrivano fino a 10 Gbps usando un cavo USB 3 compatibile. Questo rende possibili nuovi flussi di lavoro, come la possibilità di registrare video ProRes direttamente su un’unità SSD, permettendo alla troupe di rivedere le riprese quasi in tempo reale e apportare modifiche al volo. In post-produzione, il montaggio può anche sfruttare la gamma dinamica più elevata consentita da Apple Log, per un controllo e una flessibilità ancora maggiori nel color grading.