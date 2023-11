Samsung vorrebbe il titanio per il Galaxy S24 Ultra

Il titanio potrebbe diventare l’elemento distintivo dei telefoni di fascia alta. Dopo Apple con gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max realizzati in titanio di grado aerospaziale, robusto e allo stesso tempo leggero, anche Samsung vorrebbe sfruttare questo materiale.

A riferirlo è il sito sudcoreano The Elec, che riporta una voce già circolata in precedenza e secondo la quale Samsung intende usare questo materiale sul suo prossimo smartphone ammiraglia Galaxy S24 Ultra.

Secondo quanto riporta The Elec, Samsung sta cercando di capire da due anni come sfruttare meglio il titanio e il via libera per l’uso nelle cornici dei futuri telefoni è arrivato ora.

L’azienda sudcoreana avrebbe valutato diversi fornitori; ha bisogno di milioni di telai (la produzione dell’attuale S23 è pari a 15 milioni di unità), e tra le insidie nell’uso di questo materiale il fatto che la resa non è elevata e i costi di produzione sono più alti. Un telaio in alluminio come quelli sfruttati nei Galaxy costa a Samsung meno di 20 dollari.

Tra i vantaggi nell’uso del titanio, la riduzione del peso del dispositivo. Rispetto ad iPhone 14 Pro Max, l’iPhone 15 Pro Max pesa 19 grammi in meno: può sembrare poca cosa ma questo elemento, combinato con le linee del dispositivo, offrono una sensazione di maggiore leggerezza.

A proposito di S24, il leaker OnLeaks afferma che il futuro dispositivo, oltre al telaio in titanio, dovrebbe vantare bordi più piatti e arrotondati rispetto a S23. Il modulo fotocamera dovrebbe essere sempre collocato verticalmente (stile semaforo) nella scocca. Sul versante display si vocifera di AMOLED da 6,1″ (6,7″ per S24+), refresh rate da 120 Hz, HDR10+. La fotocamera dovrebbe essere integrata ella parte centrale superiore, staccata dal bordo.

Ritornando al discorso sul titanio, Apple ha già sfruttato in passato questo materiale: la prima volta sul leggendario PowerBook G4 “Titanium”, il primo notebook con widescreen presentato nel gennaio del 2001. Su quest’ultimo computer, il materiale presentava in molti casi dopo qualche tempo dei difetti: tendeva a sfaldarsi in alcuni punti; successivamente Apple adottò il design di alluminio, con un case in alluminio ultraleggero.