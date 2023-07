Xiaomi Duka TR1, monocolo con metro laser incorporato

Dimenticate pure il binocolo perché con Xiaomi Duka TR1 oltre a guardare a lunghe distanze potete prendere anche le misure con tutto ciò che state guardando. Se vi interessa continuate a leggere perché in fondo vi spieghiamo come fare per comprarlo in sconto.

Si tratta di un monocolo con zoom 6x particolarmente comodo da usare perché sta nel palmo di una mano (misura circa 11 x 6 x 4 centimetri) ed è anche leggerissimo (appena 130 grammi), perciò è un qualcosa da tenere legato al polso o appeso al collo o alla cintura ed avere sempre pronto all’occorrenza.

Si può usare per guardare più da vicino particolari di oggetti e paesaggi che si trovano a lunghe distanze, nello caso specifico di questo modello fino a un massimo di 800 metri (ma c’è anche una versione dello stesso strumento che arriva a 1.200 m) e con la possibilità di misurare anche la distanza che separa l’utente da quel che sta inquadrando in quel preciso momento.

Non solo: oltre a dirci quanto è distante quel palazzo o la cima della montagna, può essere anche usato per misurare la lunghezza e l’altezza di oggetti, statue, case e via dicendo, sempre tenendosi a debita distanza.

È perciò un utile strumento anche per chi lavora in un cantiere o che ha comunque a che fare col metro perché basta un’occhiata per farsi un’idea piuttosto precisa delle misure di un oggetto.

Ovviamente tutta questa tecnologia ha bisogno di energia che, nel caso di Xiaomi Duka TR1, viene data da una batteria da 420 mAh che si ricarica tramite USB-C e che promette fino a 210 minuti di autonomia con una sola carica.

Per finire è impermeabile e presenta una ghiera per la correzione della diottria, in modo da poter essere usato anche senza indossare gli occhiali a chi ha problemi alla vista.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 69,52 € potete risparmiare il 26% spendendo 51,76 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.