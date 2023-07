Photon è la app fotografica pro per iPhone dagli sviluppatori di Camera+

Camera+ è un’app fotografica tra le più note ed apprezzate per iOS, comoda perché mette a disposizione funzioni come messa a fuoco controllabile con il touch, una nutrita gamma di modalità di scatto, tra cui scatto stabilizzato, timer e scatto a raffica e altre ancora.

LateNiteSoft, lo stesso software che ha creato Camera+ (e che rimane sempre disponibile su App Store), ora propone Photon, indicata come un’app in grado di offrire tutti i controlli di cui l’utente ha bisogno per creare foto professionali.

Photon offre varie opzioni per regolare e controllare manualmente le impostazioni delle fotocamere prima dello scatto; è possibile regolare la corretta messa a fuoco, l’esposizione facendo in modo che l’immagine non sia eccessivamente scura (sottoesposta) oppure eccessivamente chiara (sovraesposta), con funzioni per regolare velocità dell’otturatore e ISO, altre ancora per il bilanciamento del bianco.

L’app mette a disposizione impostazioni quali Focus Peaking, una modalità di messa a fuoco che aiuta a rendere le immagini più nitide sfrutta l’ausilio della messa a fuoco di vista dal vivo della fotocamera per evidenziare aree di forte contrasto con una sovrapposizione di falso colore nel mirino (aiutando stabilire quale parte dell’immagine è a fuoco prima di scattare).

Photon supporta differenti formati, inclusi HEIF, JPEG, ProRAW e RAW, alcuni dei quali offrono una migliore compressione.

Agli utenti di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, l’app permette di scegliere tra foto a 12 o 48 megapixel quando si usa la fotocamera principale (grandangolo). Utile anche la funzionalità “Session Preview” per rivedere le varie foto scattate e cancellare al volo quelle che non piacciono o condividere le migliori.

Noël Rosenthal, Product Manager di LateNiteSoft, ha riferito al sito TechCrunch che Photon è il frutto di 10 anni di esperienza nel settore fotografico, presentando l’app come qualcosa in grado di offrire una esperienza del tutto nuova. Sono stati ripensati alcuni aspetti dello scatto, tenendo in considerazioni i feedback degli utenti, e l’impatto di scelte fatte in altre app in passato.

Photon richiede iOS 16 o seguenti, “pesa” 12,3MB e si scarica gratis dall’App Store. L’app può essere usata con un abbonamento mensile (3,99 €), annuale (22,99€) o acquistata definitivamente (senza abbonamenti) per 44,99€.