Xiaomi Mi Pad 4 Plus 10,1 pollici, la sfida agli iPad Pro costa solo 289 euro su eBay

Se siete alla ricerca di un tablet prestante, economico, dall’aspetto elegante e minimale, allora Xiaomi Mi Pad 4 Plus è la soluzione ideale che potrebbe fare al caso vostro. Mi Pad è una linea di tablet davvero performante e in grado di sfidare gli iPad di Apple.

La versione in sconto su eBay è quella da 10,1 pollici WiFi+4G, naturalmente con risoluzione Full HD e un rapporto di forma 16:10, ottimale per la visione di contenuti multimediali. Attualmente in offerta, si acquista su eBay ad appena 289,99 euro.

Il tablet Xiaomi in offerta è dotato di processore 8-core Qualcomm 660 AIE, e propone una memoria da 4 GB + 64 GB, mentre l’autonomia è affidata ad una batteria da ben 8620 mAh, che garantisce un funzionamento prolungato.

Lo schermo, come già anticipato, propone una risoluzione di 1920 x 1200 con un rapporto aspetto 16:10, che offre la possibilità di finestre multiple, consentendo all’utente di utilizzare più app alla volta, quindi ad esempio guardare film e chattare con gli amici allo stesso tempo.

Dal punto di vista multimediale offre una camera posteriore da 13 megapixel, mentre la camera selfie anteriore è da 5 megapixel con AI Face Recognition e con tutte le funzionalità bellezza di Xiaomi. La camera frontale consente anche lo sblocco del dispositivo tramite riconoscimento 2D del volto dell’utente. Supporta il WiFi 2.4G e 5G, oltre al WiFi Direct, con antenne 2X2 WiFi MIMO, e Blueetooth 5.0.

La versione in offerta offre anche la connettività cellulare 4G, quindi si tratta di un modello WiFi+4G, e naturalmente propone il sistema operativo Android completamente localizzato in lingue italiana. Popone dimensioni contenute in 24,56 x 14,91 x 0,80 cm, con un peso complessivo di appena 485 grammi, che per un 10 pollici risultano essere assolutamente apprezzabili.

Xiaomi Mi Pad Plus 4, versione WiFi+4G si acquista a 289,99 euro su eBay, cliccando direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.