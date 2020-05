Xiaomi Mi Scooter 1S, il monopattino per tutti presto in Italia

Il monopattino economico di Xiaomi, noto con il nome di Xiaomi Mi Scooter 1S arriverà presto in Italia. Adesso che il codice della strada ne consente la circolazione su strada, rispettando ovviamente rigide regole e limitazioni, il colosso cinese è pronto a invadere il nostro mercato. Chissà che con il bonus monopattini in arrivo, non sia davvero un acquisto obbligato o una soluzione valida per la mobilità sostenibile.

Il monopattino prenderà il nome di Mijia Electric Scooter 1S, noto anche come Xiaomi Mi Scooter 1S. Non ci saranno sorprese nelle caratteristiche tecniche, considerando che il monopattino è già in vendita in Cina, seppur sotto altro nome. Monterà un motore da 500 Watt, una via di mezzo tra i monopattini entry level, e quelli più potenti, e consentirà di arrivare alla velocità massima consentita per legge di 15 km/h, mentre l’autonomia è di ben 30 chilometri di distanza.

Sarà economico, ma non disprezzerà tecnologia in forza ai monopattini di fascia alta, come la frenata rigenerativa, che potrà dunque recuperare parte dell’energia durante la frenata. Sul manubrio è presente anche uno schermo LED a colori, e tra le varie modalità di guida anche quella Eco, che ridurrà il più possibile la velocità di marcia, incrementando però l’autonomia, utile dunque in casi estremi in cui si abbia bisogno di preservare al massimo la batteria. La batteria si ricarica in circa 6 ore.

Non è ancora nota la data di lancio, né il prezzo di listino, ma sembra che Xiaomi Mi Scooter 1S arriverà presto in Italia, almeno stando a quanto segnala WinFuture. Il prezzo è una incognita, ma facendo due calcoli, e una rapida conversione dal mercato cinese, potrebbe attestarsi sulla fascia di prezzo di 249 euro. Chissà, però, che l’importazione ufficiale non lo faccia lievitare a 299, o più.

Per essere pronti all’acquisto di un monopattino vi invitiamo a leggere le normative che ne consentono la circolazione su strada. A questo indirizzo, invece, una lista dei migliori da scegliere. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di auto elettriche, guida automatica, settore automotive e in generale di mobilità eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.