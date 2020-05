Connessi e promossi, con WindTre più Giga per la didattica a distanza

Offrire agli studenti e alle scuole la possibilità di connettersi meglio e più velocemente. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “Connessi e promossi” di WindTre. “Connessi e promossi”, che WindTre ha annunciato il 4 maggio 2020, mentre si allentano le misure contenitive per il contagio da Coronavirus ma la prospettiva della riapertura delle scuole rimane lontanissima.

Proprio le scuole e gli studenti saranno i destinatari di questa offerta. L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg fornirà alle scuole che aderiranno Giga aggiuntivi per la connessione Internet a tariffe agevolate.

Ogni scuola che aderirà al progetto potrà richiedere l’attivazione dell’opzione “50 Giga per te” che consentirà di erogare direttamente sulle sim WindTre dei propri studenti 50 Giga aggiuntivi al mese per quattro mesi, ad un costo totale di 15 euro. Tale importo potrà essere sostenuto direttamente dalla scuola, utilizzando i fondi ministeriali stanziati per la scuola a distanza.

L’opzione “50 Giga per te”, che consente di navigare alla massima velocità disponibile, si rinnoverà automaticamente, in modo gratuito, ogni mese a partire dalla data di attivazione e si disattiverà al termine dei 4 mesi. La promozione è rivolta ai clienti WINDTRE con ricaricabile mobile e sarà attivabile una sola volta.

Obiettivo di “Connessi e promossi” è l’avvicinamento delle scuole ai propri studenti, per agevolare la didattica a distanza e ridurre, in questo periodo, le distanze tra alunni e docenti, in modo da creare occasioni di condivisione e socialità nonostante la lontananza fisica.

