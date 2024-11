Xiaomi Mi Smart Clock, antagonista di Echo Show 5 a soli 63 €

Pubblicità

Xiaomi Mi Smart Clock vi permette di gestire la casa e l’intrattenimento quotidiano in maniera intelligente. Se volessimo fare un paragone, è l’antagonista di Echo Show 5: e se ve ne parliamo oggi è perché quello di Xiaomi potete comprarlo in offerta speciale.

Misura circa 11,5 x 8,2 x 7 cm e pesa intorno ai 270 grammi, perciò si adatta facilmente a ogni ambiente, sia che vogliate posizionarlo in cucina, in soggiorno o sul comodino.

È dotato di uno schermo touch da 4 pollici con una risoluzione di 800 x 480 pixel, caratteristiche sufficienti per visualizzare chiaramente l’ora, le informazioni meteo, le notizie o i promemoria.

C’è la possibilità di scegliere tra 10 grafiche per l’orologio in modo da adattarlo alle proprie preferenze estetiche. E quando è in standby, volendo si può usare come cornice digitale, mostrando così foto o immagini in sequenza mentre è inattivo.

Integra due microfoni per poter ricevere i comandi vocali da qualsiasi punto della stanza e si connette alla rete tramite Wi-Fi 2.4 GHz. Inoltre grazie alla connettività Bluetooth 5.0 si può collegare facilmente ai dispositivi esterni, come altoparlanti o smartphone, per ampliare ulteriormente le possibilità d’uso. L’alimentazione avviene tramite una porta microUSB.

Simile all’Echo Show 5 di Amazon, quello di Xiaomi sfrutta l’integrazione con l’Assistente Google per permettervi di controllare i dispositivi smart della casa tramite comandi vocali. Potrete gestire luci, termostati, prese e via dicendo.

È compatibile coi dispositivi Android (versione 4.4 o successivi) e iPhone (iOS 9.0 o successivi).

Usa poi un altoparlante full range da 1.5″ che permette di ascoltare musica, notizie o podcast con una qualità accettabile per un dispositivo di queste dimensioni. Le sue funzioni di base includono anche l’impostazione di allarmi e promemoria, che possono essere attivati tramite comandi vocali, rendendo la vita quotidiana ancora più semplice e organizzata.

