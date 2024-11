La modalità Prestazioni Elevate ora anche sui Mac mini con chip M4 Pro

Pubblicità

La Modalità “Prestazioni elevate” è una funzionalità disponibile sui MacBook Pro da 14 pollici con M3 Max, sui MacBook Pro da 16 pollici con M1, M2 o M3 Max, e ora anche sui Mac mini con chip M4 Pro.

A riferirlo è Andrew Cunningham di Ars Technica spiegando che finora questa modalità era limitata ai Mac con chip “Max” top di gamma ma ora è disponibile anche per i Mac mini con chip “Pro”.

Di default, il Mac è impostato sulla modalità Automatica per bilanciare il consumo di energia e le prestazioni. La modalità “Prestazioni elevate” (richiamabile dalle Impostazioni di Sistema) consente alle ventole di funzionare a velocità più elevate. La capacità di raffreddamento aggiuntiva consente al sistema di fornire prestazioni più elevate quando si eseguono carichi di lavoro intensivi.

Apple spiega che la modalità “Prestazioni elevate” è utile per migliorare le prestazioni con flussi di lavoro ad alta intensità grafica, ad esempio il color grading 8K ProRes 4444 e i video 8K DNxHR. Anche con le applicazioni per il montaggio video e 3D secondo Apple si ottengono riproduzioni più fluide ed esportazioni più rapide quando è attiva la modalità Prestazioni Elevate.

Nella sua recensione del Mac mini per Ars Technica, Cunningham riferisce che semplici prove con la modalità Prestazioni Elevate non hanno dimostrato guadagni evidenti, ma questi potrebbero essere maggiormente evidenti dopo ore di attività intensive. Di sicuro c’è che attivando questa modalità, parte la ventola, elemento che garantisce il ricircolo dell’aria per mantenere i componenti interni a una temperatura ottimale, consente di raffreddare i componenti e all’aria calda di fuoriuscire, offrendo prestazioni bisogno di far “soffrire” CPU, GPU e altri componenti.

Qui sotto i modelli di Mac mini con M4 e M4 Pro preficongurati acquistabili anche a rate e senza interessi su Amazon.

