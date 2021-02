Xiaomi MIUI 12.5, quando arriva e su quali smartphone

E’ da tempo che Xiaomi ha ufficializzato la nuova versione del proprio sistema operativo mobile per smartphone, che prenderà il nome di MIUI 12.5. Si tratta di un aggiornamento intermedio tra le due major release, MIUI 12 e 13, un po’ come attualmente sta avvenendo per iOS, che a breve sarà rilasciato al pubblico nella versione 14.5, in attesa di iOS 15 al fianco degli iPhone 13. Ecco quando il prossimo sistema Xiaomi potrà essere scaricato anche in Italia e su quali dispositivi.

Annunciato per la prima volta in Cina alla fine dello scorso anno, il sistema MIUI 12.5, rappresenterà un importante aggiornamento della versione MIUI 12. Tante le novità attese per questo sistema operativo, a partire da nuovi Super Wallpaper (sfondi animati per blocco schermo e home screen), anche se la parola d’ordine sarà quella di incrementare privacy e sicurezza.

Ancora, il prossimo sistema operativo porterà con sé nuovi suoni per le notifiche, creati appositamente con artisti di fama mondiale. Ci sarà spazio anche per una migliore gestione della memoria, così come attesissima è la funzionalità MIUI+, che permetterà agli smartphone di dialogare con i PC Windows 10, potendo effettuare lo streaming dello smartphone sul proprio desktop.

Compatibilità MIUI 12.5

La prima tornata di aggiornamenti perXiaomi MIUI 12.5, naturalmente, sarà a tutto vantaggio degli ultimi dispositivi Xiaomi rilasciati. E così, a partire da aprile – maggio, riceveranno l’aggiornamento Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro. Ancora, il mese successivo, quindi giugno 2021, sarà la volta di Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 9.

La lista, quasi certamente, non è completa, e con tutta probabilità nella seconda parte dell’anno riceveranno aggiornamenti anche dispositivi più economici o, addirittura, più datati.

