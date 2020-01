Yeelight YILAI YlXD05Yl, la plafoniera smart da 34W in offerta a meno di 60 euro

Una casa smart passa, per forza di cose, per un sistema di illuminazione intelligente. In questo settore c’è un protagonista che spicca tra gli altri, soprattutto per l’ottimo rapporto qualità prezzo. Al momento vi segnaliamo il modello Yeelight YILAI YlXD05Yl, la plafoniera da 480 mm e 24W in offerta lampo a meno di 60 euro. Clicca qui per acquistarla.

La Yeelight YILAI YlXD05Yl propone un design estremamente minimale, che si adatta al meglio sia in un ambiente domestico moderno, sia in un ufficio minimale. Il design è davvero unico nel suo genere, propone una forma rotonda molto semplice, che non solo illumina, ma decora davvero il soffitto.

Materiali d’eccezione, la plafoniera è fatta alla base SPCC, mentre il paralume in PMMA, che rende la luce uniforme, e che risulta assolutamente resistente. La Yeelight YILAI YlXD05Yl si integra perfettamente con Alexa e Google Home, oltre a funzionare con l’app Yeelight disponibile per iOS e Android. Tramite l’app e il controllo vocale sarà possibile accenderla e spegnerla, ma anche modificare la tonalità della luce, tra calda e fredda, oltre a regolarne l’intensità.

La plafoniera, che ricordiamo avere un diametro di 480 mm, eroga una potenza di 34W, con una luminosità di 2200lm, offrendo una temperatura di colore compresa tra 2700 e 6500K, così da regolarla a proprio piacimento, magari adattandola ai diversi orari della giornata. La lampada è suggerita per stanze di dimensioni compresa tra i 15 e i 20 metri quadrati. Pesa circa 1,8 kg, e ha dimensioni di 48,00 x 48,00 x 5,00 cm.

Solitamente ha un prezzo di circa 92 euro, ma al momento la si acquista a meno di 60 euro. Clicca qui per acquistarla.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.