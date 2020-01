Apple pubblica Powder, nuovo spettacolare video girato con iPhone

Apple ha condiviso un nuovo video della sua serie Shot on iPhone, girato con iPhone: prende il nome di Powder, e naturalmente mostra le capacità video e fotografiche di iPhone 11 Pro.

Girato nella parte interna della British Columbia, in Canada, il video mostra i concorrenti dei Winter X Games passati e presenti, che fanno snowboard su piste e valli al Baldface Lodge. Le scene, ricche di adrenalina, vengono girate con un iPhone 11 Pro.

Ad alternarsi sulla neve sono Red Gerard, Danny Davis, Kimmy Fasani e Ben Ferguson, mentre esplorano la polvere incontaminata nel backcountry degli interni della British Columbia, presso il leggendario Baldface Lodge.

Apple ha condiviso dozzine di foto e video della serie “Shot on ‌‌iPhone‌‌” nel corso degli ultimi anni, aggiornando il contenuto con il lancio di ogni nuovo modello ‌‌iPhone‌‌. iPhone 11 Pro di Apple, che viene utilizzato per questo spot più recente, presenta una fotocamera a triplo obiettivo con il miglior sensore grandangolare che Apple abbia rilasciato finora, insieme a un teleobiettivo e un obiettivo super grandangolare per scatti di paesaggi migliori.

Se volete approfondire sulle capacità della fotocamera dell’ultimo smartphone della multinazionale di Cupertino, a questo indirizzo trovate un articolo sulle cinque cose che potete fare solo con la fotocamera di iPhone 11 e 11 Pro.

