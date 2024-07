Con YouTube Music basta canticchiare per cercare canzoni

Pubblicità

Una evoluzione di quello che Shazam propone da tempo: a YouTube Music basta che voi canticchiate per cercare e riprodurre la canzone desiderata sulla piattaforma streaming di Google. Si tratta di una funzionalità divertente, che potrebbe rilevarsi particolarmente utile quando avete in mente quella melodia, ma non sapete il titolo di riferimento.

La nuova funzionalità di YouTube Music, al momento in fase beta, prende ile nome di “hum to search”, letteralmente canticchia per cercare. Disponibile in versione di test per gli utenti Android da marzo, permette – almeno a giudicare da come viene presentata dalla società – di “cercare nel catalogo di YouTube Music oltre 100 milioni di canzoni ufficiali” utilizzando la propria voce.

Tutto quello che bisogna fare, infatti, è cliccare prima sul pulsante di ricerca e, successivamente, sull’icona dell’onda sonora. A questo punto dipenderà tutto dall’utente: lo strumento permette di canticchiare la canzone o addirittura suonarla su un altro strumento. Al momento, la funzionalità è in fase di rollout per gli abbonati di YouTube Music su iOS e Android.

Altre funzionalità divertenti

Inoltre, la piattaforma sta lavorando su qualcosa chiamato “radio conversazionale generata dall’AI”. Non si tratta, come si potrebbe intuire, di un sistema in cui i DJ AI prendono il posto di disc jockey reali; piuttosto, consentirà di descrivere in modo naturale il tipo di stazione radio che si desidera ascoltare.

A questo punto l’algoritmo AI creerà una stazione radio su misura, in base alle proprie preferenze descritte via prompt testuale. Si tratta, in sostanza, di una caratteristica simile a DJ IA di Spotify, ma in questo caso l’algoritmo dovrebbe rendere la ricerca ancora più precisa e personalizzata.

Al momento questa caratteristica è disponibile solo per alcuni abbonati ed è ancora in fase di test. Ci si aspetta, in caso di successo, che la feature venga estesa a tutti gli abbonati nei prossimi mesi. Propio come accaduto a “hum to search”, testata tra un gruppo ristretto di utenti a marzo scorso, arrivata adesso per tutti.

Di recente la controparte video della piattaforma, YouTube, ha annunciato di essere pronta a rimuovere i video creati dall’AI che ritraggono fedelmente qualche persona reale. Per saperne di più sulle modalità in cui questo avverrà il link da seguire è direttamente questo.

