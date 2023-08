Spotify DJ e stazione sono personalizzati con AI

Mentre Apple impiega algoritmi per la stazione Discovery Station, Spotify pigia a fondo l’acceleratore sulle tecnologie di intelligenza artificiale AI rendendo disponibile Spotify DJ in 50 mercati, Europa inclusa.

In Spotify DJ sia la voce che offre una breve presentazione di artisti e brani, e propone canzoni da ascoltare per conoscerne di nuove, sia la stazione radio che così si viene a creare sono generati da Intelligenza Artificiale.

Questa funzione è stata prima resa disponibile negli Stati Uniti e in Canada, a maggio è stata estesa anche al Regno Unito e Irlanda. La versione rimane sempre in beta e la lingua del DJ della stazione radio personalizzati con AI rimane ancora sempre e solo l’inglese, ma ora la funzione è resa disponibile in altri 50 mercati.

Oltre all’Europa Spotify DJ arriva in Asia e Africa, Australia e Nuova Zelanda. Il primo servizio di musica in streaming al mondo per abbonati invita gli utenti abbonati Premium a provare questa nuova stazione

«Sintonizzati per avere la possibilità di saperne di più sulla musica che ascolti e per ricevere consigli su artisti che sicuramente amerai ma che devi ancora scoprire».

La voce dinamica del DJ controllata da AI generata a partire da quella di Xavier “X” Jernigan, responsabile Cultural Partnerships di Spotify. La società precisa che la funzione è interamente dedicata alla connessione tra utenti e artisti e la scoperta.

Per il funzionamento di Spotify DJ sono fondamentali la tecnologia di personalizzazione di Spotify, le tecnologie di AI generativa a disposizione degli esperti di musica della società, infine dalla voce dinamica AI già citata.

La combinazione sembra funzionare alla grande. Spotify dichiara che gli utenti che usano la funzione DJ AI e ascoltano presentazioni e commenti sono più dispositivi ad ascoltare nuovi brani e artisti che altrimenti avrebbero saltato.

Come e dove trovare Spotify DJ

Per usare Spotify DJ serve un abbonamento Premium. La funzione si trova nell’e app mobile Spotify per iPhone e Android, all’interno di Music Feed dalla schermata Home. In alternativa è raggiungibile nella sezione Made for You all’interna della barra di ricerca.

Il DJ offre una scaletta di musica scelta su misura per l’utente, insieme a brevi commenti in lingua inglese sulle canzoni e sugli artisti. Se musica e atmosfera non piacciono è sufficiente premere un altra volta il tasto DJ di Spotify per cambiare artista e genere.

Ricordiamo che alla fine di luglio Spotify ha aumentato i prezzi dei suoi piani di abbonamento. Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicatadi macitynet.