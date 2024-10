Apple impedisce di cambiare il disco dei Mac, ma c’è chi ci riesce

Pubblicità

Uno YouTuber denominato “iBoff” che ha sede in Malesia, ha realizzato un PCB (un circuito stampato), una mini scheda con connettore M.2 che è possibile saldare sul bus proprietario dei MacBook recenti e dovrebbe permettere di sostituire più facilmente le unità di storage saldate, dopo avere dissaldato l’unità originale.

Usando questa scheda è possibile usare unità SSD di vari “tagli”, da 256GB fino a 2TB.

Il video non mostra in dettaglio il procedimento ma non è un compito semplice: la difficoltà maggiore è dissaldare i chip sulla scheda logica e microsaldare la scheda.

Il filmato spiega che è prima di tutto necessario scollegare la batteria del computer dalla scheda logica, elemento che continua a fornire tensione anche quando il Mac è completamente spento (è questo che consente, ad esempio, l’apertura del Mac alzando semplicemente il coperchio). Altra difficoltà è la riconfigurazione del computer: serve un diverso Mac da collegare all’altro con un cavo USB-C per avviare il ripristino mediante l’utility Apple Configurator.

iBoff permette di inviare i computer a chi desidera che il lavoro venga fatto da esperti, ma i costi sembrano alti (non è noto ma nei commenti al video c’è chi parla di 1000$); il costo totale (ritiro, sostituzione unità e computer) è inferiore rispetto a MacBook Pro ma probabilmente il gioco non vale la candela. Diverso è il discorso per chi, eventualmente, è in grado di saldare su schede elettroniche.

È in ogni caso interessante notare che Apple avrebbe potuto studiare una soluzione diversa, rendendo più facile la vita anche dei loro stessi tecnici: in caso di rottura dell’unità SSD questi sono costretti a sostituire tutta la scheda logica quando invece si potrebbe sostituire solo l’unità SSD.

La piccola scheda in questione è sottile, non deforma il guscio dei Mac portatili e può essere installata sui MacBook con chip Apple Silicon. Le prestazioni sono identiche a quelle dell’SSD integrato di Apple, e per una buona ragione: la scheda non fa altro che spostare la memoria dai chip alla scheda madre con il PCI-Express (passando dal connettore M.2).