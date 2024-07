Lo smartwatch Zeblaze Oltre 3 Plus è elegante e costa solo 33 €

Pubblicità

Ecco uno smartwatch moderno, elegante e completo di tutto quel che serve per usarlo anche all’aria aperta per gli allenamenti: Zeblaze Oltre 3 Plus, attualmente in promozione a soli 33 €, è perfetto perché è persino dotato di GPS, offrendo così un tracciamento preciso della posizione e dei tragitti percorsi anche senza cellulare in tasca.

Questo smartwatch come altri è in grado di connettersi al telefono – tramite app Fitbeing oppure Zeblaze Fit – per riceverne le notifiche e, all’occorrenza, rispondere alle telefonate direttamente dal polso.

Funziona con tutti gli smartphone Android (versione 5 e successive) e con gli iPhone a partire da iOS 10, ai quali si collega direttamente tramite Bluetooth 5.3. La tecnologia quindi è recentissima e permette di risparmiare molta energia.

Secondo la scheda tecnica la batteria, che è da 350 mAh e si ricarica completamente in circa un’ora e mezza, è in grado di mantenere l’orologio acceso e in standby per un mese e mezzo. L’autonomia scende a 18 giorni se lo si usa in modalità risparmio energetico, oppure oltre 4 giorni con un utilizzo intensivo che prevede l’attivazione di GPS e cardiofrequenzimetro.

Già perché Zeblaze Oltre 3 Plus è in grado di monitorare la frequenza del cuore, l’ossigenazione del sangue, il riposo durante la notte, i livelli di stress, la respirazione e, per le donne, il ciclo mestruale.

È ottimo anche per gli appassionati di sport perché può riconoscere e raccoglierne i dati di 60 allenamenti diversi, e supporta Amazon Alexa come assistente vocale.

Molto particolare il design, caratterizzato da una cassa da 46 mm in metallo dai bordi squadrati che assomigliano alle cornici degli ultimi iPhone, e un cinturino da 22 millimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di preordinarlo in sconto: questo significa che invece di circa 85 € , il prezzo con cui verrà normalmente proposto online, potete risparmiare il 61% andando a spendere intorno ai 33 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

