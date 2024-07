Threads celebra il primo anno con più utenti e icone

Pubblicità

Anche se non e ne parla ogni giorno e sembra quasi che il social non abbia avuto particolare successo, Threads si appresta a spegnere la sua prima candelina sulla torta tra successi e numeri in crescita.

È passato quasi un anno da quando Threads, la piattaforma di microblogging di Meta, è stata resa disponibile al pubblico. In questi dodici mesi, anche in sordina, Threads sembra aver raggiunto importanti traguardi numerici. Infatti, già nei primi cinque giorni dal lancio la piattaforma aveva registrato 100 milioni di utenti, mentre a distanza di un anno conta adesso 175 milioni di utenti attivi mensili. Per festeggiare, l’app è pronta a introdurre icone personalizzate.

E’ stato lo stesso CEO di Meta, Mark Zuckerberg, a indicare nei giorni scorsi, in via ufficiale, che Threads conta ora più di 175 milioni di utenti attivi mensili. Ricordiamo che la piattaforma è stata lanciata in un periodo di forte controversia su, X, dato che molti utenti si ritenevano insoddisfatti delle decisioni di Elon Musk. Non c’era, dunque, periodo migliore per Meta di lanciare un valido concorrente.

Probabilmente, la fretta di rilasciarlo aveva causato alcune lacune iniziali. Threads, infatti, è stato inizialmente rilasciato con molte funzionalità mancanti, anche se la maggior parte di queste lacune è stata colmata nel corso dell’anno. Ad iniziare dal fatto che la piattaforma ora dispone di una versione web, di funzioni di traduzione integrata, ricerca cronologica, cambio rapido tra account, tag, e altro ancora.

Nuove icone personalizzate

Come evidenziato anche da 9to5mac, per celebrare il primo anno di Threads, Meta ha rilasciato un aggiornamento per l’app mobile che aggiunge icone personalizzate. Gli utenti possono scegliere tra cinque nuove icone, oltre a quella predefinita. Da notare che non saranno tutte subito disponibili, ma ogni giorno verrà sbloccata una nuova icona, e queste rimarranno disponibili fino al 12 luglio 2024. Interessante notare che le icone sono state progettate dalla stessa comunità di Threads.

Come Cambiare icona di Threads

Per cambiare l’icona di Threads sul proprio dispositivo, è necessario aprire l’app Threads, toccare la scheda del proprio profilo e, successivamente, l’icona della torta di compleanno in alto sullo schermo. Da qui sarà possibile scegliere una delle icone disponibili.