Torna il Lumia 920 senza Nokia e senza Windows Phone

HMD, la società finlandese proprietaria del marchio Nokia, nata ne 2016 dopo la debacle dell’acquisizione di Nokia da parte di Microsoft, ha in preparazione un nuovo Lumia, un dispositivo che – si vocifera – sarà ispirato al design della gloriosa gamma Lumia.

Il nuovo modello, nome in codice Skyline, dovrebbe riprenderebbe il design del Lumia 920, mancherà ovviamente il marchio Nokia (HMD ha deciso di abbandonarlo) e ovviamente sarà proposto senza Windows Phone ma con Android.

Stando a quanto riporta il sito Frandroid, lo schermo dovrebbe essere più grande rispetto al Lumia 920 originale (6,67″ vs 4,5″), offrire un pannello AMOLED da 120 Hz FullHD+ (contro il display LCD da 720p a 60Hz sull’originale). Per quanto riguarda i componenti interni, da quello che sembra di capire sarà un dispositivo di fascia media, con no Snapdragon 7s Gen 2, 8 o 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

Sul versante fotocamera, si vocifera di un sensore da 108 megapixel, ultra grandangolo da 8 megapixel, sensore macro da 2 megapixel e un sensore frontale da 32 megapixel.

Si vocifera ancora di resistenza IP67 (polveri e liquidi), sensore impronte digitali: integrato nel display, connettività Bluetooth 5.2/NFC, batteria da 4.900mAh e ricarica 33W. Il prezzo previsto (secondo Android4All) si dovrebbe aggirare sui 520€.

Il sistema operativo sarà, come accennato Android, ma non è da escludere che HMD proponi qualche variante personalizzata, in modo da ricordare le origini, con estetica in qualche modo simile a Windows Phone, un modo per distinguersi in un segmento altamente competitivo.

