Zendure SuperBase V, sistema di stoccaggio energia a stato semi solido plug-and-play

Zendure è una start-up con sedi nella Silicon Valley, nella Greater Bay Area cinese e in Giappone; opera nel settore dell’EnergyTech e afferma di voler contribuire a rendere disponibile e accessibile l’energia, “quando e dove necessario”.

Bryan Liu, fondatore e CEO di Zendure, ha trascorso i primi otto anni della sua vita, in un piccolo villaggio nella Cina rurale dove non era disponibile l’elettricità, con ovvie difficoltà per la famiglia, un ricordo che l’ha portato a investire e fare ricerche nel settore delle rinnovabili.

Zendure produce sistemi di stoccaggio portatili e tra i prodotti recentemente presentati all’IFA di Berlino, segnaliamo una batteria domestica a stato semi solido e plug and play, che promette performance migliori rispetto alla tecnologia litio ferro fosfato (LiFePO4).

Il sistema di accumulo residenziale SuperBase V(qui i dettagli) è scalabile in base alle esigenze dell’utente; è indicato come “impianto elettrico portatile ad alte prestazioni” e vanta una densità energetica di oltre 228 Wh/kg. Zendure spiega che le unità possono incamerare fino al 42% di energia in più rispetto ai sistemi di ultima generazione a ioni di litio (LiFePO4), vantano una maggiore sicurezza e, grazie a un software di gestione, a loro dire, la durata del prodotto può “superare i dieci anni”.

Le batterie semi-solide vantano una capacità di capacità di 6,4 kW ma il sistema è scalabile (con un sistema “a stack”) ed è possibile arrivare fino a i 64 kWh.

Il caricamento può ovviamente avvenire da fonti quali gli impianti fotovoltaici o altri sistemi. L’azienda evidenzia la varietà di applicazioni possibili, partendo dall’alimentazione di backup, all’alimentazione all’esterno, alla ricarica dei veicoli elettrici, ecc. L’output offre doppia tensione di uscita (120/240V) e la ricarica (max 6,6kWh) avviene in 1 ora. La “power station” integra delle ruote motorizzate che semplificano lo sposamento da un luogo a un altro. I prezzi non sono stati comunicati.

