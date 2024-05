Micron ridà speranza ai cari, vecchi tempi della RAM sostituibile

Vi ricordate quando aprivi il computer e la prima cosa che vedevi erano una serie di connettori in cui erano infilate le memorie e potevi cambiarle? Quei cari vecchi tempi, oggi scomparsi con la scusa del sottile e leggero, della velocità della macchina, del controllo completo sul dispositivo e le sue componenti (ma anche per la volontà di aumentare l’obsolescenza del dispositivo e quella di far spendere di più subito…), potrebbero tornare.

La promessa arriva dal lancio delle memorie RAM LPCAMM2, moduli che potrebbero consentire un ritorno dei notebook con RAM aggiornabile dall’utente e offrire anche altri vantaggi, incluso il ridotto consumo in standby (l’indicazione “LP” nel nome sta per “Low Power”).

Tra le peculiarità di questi moduli presentati a gennaio 2024 al CES di Las Vegas da Micron, vi sono le dimensioni (i moduli sono più piccoli del 64% rispetto a una tradizionale coppia di unità SO-DIMM), elemento che semplifica l’aggiornamento: tutto ciò che l’utente deve eventualmente fare è svitare tre viti che mantengono in sede la RAM, rimuovere il modulo, sostituirlo con il nuovo e riavvitarlo.

Le LPCAMM2 sfruttano memoria LPDDR5X e vantano fino all’80% di consumo energetico in meno in standby rispetto alle SODIMM DDR5; sul versante performance arrivano fino a 7,500MT/s, e sono 1,3x più veloci delle SODIMM DDR5.

iFixit, il sito noto per le guide al teardown e specializzato nella vendita di parti di ricambio, ha pubblicato un video nel quale mostra lo smontaggio di un ThinkPad P1 Gen 7, primo laptop con memoria LPCAMM2, evidenziando la semplicità con la quale è possibile aggiornare la memoria RAM.

Il modulo è avvitato direttamente sopra alla scheda madre e non è troppo complicato da sostituire. Queste memorie sono disponibili nei “tagli” da 32GB e 64GB, vendute in esclusiva da Crucial (società di Micron Technology). Il costo del modulo da 64GB negli USA è di 329,99$. Non è da escludere nei prossimi mesi l’arrivo di altri notebook con integrate schede madri che consentiranno di rendere di nuovo possibile l’espansione della memoria dopo l’acquisto.