360 WiFi Extender R1, l’amplificatore di segnale wireless in offerta a meno di 10 euro

Se siete alla ricerca di un extender per il segnale WiFi nella vostra abitazione, il modello 360 che vi proponiamo potrebbe fare al caso vostro. E’ USB, con un prezzo davvero allettante: solo 9,99 euro. Si acquista su eBay direttamente a questo indirizzo.

Lo scopo di questa periferica è davvero semplice e immediato: replicare il segnale WiFi dal router, così da estenderne il range, consentendo all’utente una connessione stabile anche in angoli della casa in cui il router non arriva. Utile anche nel caso di abitazioni a più piani, così da ripetere il segnale da un piano all’altro.

Particolarità di questo extender è anche la connettività: funziona tramite USB. Peraltro, ha un design molto moderno e particolare, con una rotazione in verticale, che gli conferisce un look unico e ricercato. Al suo interno un chip MTK, e lavora con frequenze 2,4 GHz, 802.11n ed espande il segnale per un range di circa 90-120 metri quadri.

Ha un peso davvero contenuto, pari a circa 60 grammi, con dimensioni di circa 18 x 8.5 x 4.5cm, quindi estremamente trasportabile.

Al momento si trova in offerta su eBay: fino ad esaurimento scorte ha un costo irrisorio di appena 9,99 euro. Clicca qui per acquistarlo.