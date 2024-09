Il controller 8BitDo N30 per giocare al NES senza fili

Pubblicità

Date una seconda possibilità alla Nintendo che avete portato in soffitta: come? acquistando 8BitDo N30, un controller di ultima generazione che vi farà riscoprire il piacere di passare del tempo da soli o in famiglia in compagnia dei vostri giochi d’infanzia preferiti.

Giochi come Super Mario, Donkey Kong e gli altri mitici titoli che hanno fatto la storia della Nintendo sono impossibili da replicare, e ogni loro successiva rivisitazione per altre console non ha comunque lo stesso sapore degli originali. Per mille ragioni, che solo chi ci ha giocato almeno una volta nella vita può effettivamente comprendere.

Uno dei problemi forse più grandi del giocare alla Nintendo oggi è il filo, troppo corto per stare abbastanza lontani dai moderni TV da 40-50 e più pollici, dove la bassa risoluzione dell’epoca emerge ancora di più.

Il controller 8BitDo N30 risolve proprio questo problema perché è completamente wireless. Vi basta infatti inserire il ricevitore nella presa del controller (è dotato dello stesso attacco proprietario) e il gioco è fatto: a quel punto sarà come giocare a una moderna console, ma ai vostri giochi Nintendo preferiti.

Nel ricrearlo l’azienda ha anche mantenuto la forma volutamente squadrata del controller originale (misura circa 12,5 x 5,5 centimetri e pesa intorno ai 70 grammi), con tasti e pulsanti che replicano fedelmente quelli di Nintendo; solo con una scocca dalla colorazione accattivante, nera opaca e semi-trasparente, lasciando così intravedere – seppur lievemente – la circuiteria interna.

Il ricevitore viaggia sulle frequenze del WiFi a 2.4 GHz e usa una batteria da 180 mAh ricaricabile via USB-C (quindi potete usare anche l’alimentatore del vostro cellulare) in circa 2 ore che promette fino a 18 ore di autonomia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo lo trovate in vendita online: vi costa intorno ai 34 €.

