Tesla Model Y, l’elettrica più venduta sarà rinnovata nel 2025

Nel 2023 è arrivata Model 3 rinnovata e, visto che Model Y è sulle strade dal 2020, anche per l’elettrica più venduta al mondo è tempo di refresh: in precedenza attesa quest’anno, Tesla Model Y 2025 arriverà in due versioni a partire dal primo trimestre del prossimo anno.

Se ne parla da tempo con il nome in codice Juniper: sono già stati avvistati modelli camuffati circolare nei pressi del centro di design Tesla in California. Secondo le ultime anticipazioni segnalate da Reuters Model Y nuova versione 2025 sarà disponibile nella variante da cinque posti entro il primo trimestre, mentre la versione da sei posti arriverà verso la fine dell’anno.

Ricordiamo che in USA Model Y è proposta anche con la possibilità di tre file di sedili per ospitare fino a sette passeggeri, ma sembra che questa soluzione non sia gradita in Cina e altri mercati, per lo spazio ridotto disponibile. Per questa ragione il costruttore avrebbe optato per la versione a sei posti che sarà prodotta nello stabilimento di Shanghai.

Il refresh di Model 3 sta risollevando le vendite e Tesla prevede lo stesso con il rinnovo di Model Y in arrivo. Il costruttore ha informato i fornitori prevedendo un aumento a doppia cifra della produzione di Model Y nella Giga Factory di Shanghai, anche se al momento non è chiaro come ciò possa avvenire, visto che il piano di espansione dello stabilimento è ancora in attesa di approvazione da parte delle autorità locali.

Anche se le vendite di Tesla Model Y continuano a essere sostenute, la concorrenza agguerrita dei costruttori cinesi si fa sentire, con modelli dagli interni sempre più spaziosi e dal prezzo abbordabile. Oltre all’ormai necessario rinnovo dei modelli, per sostenere le vendite e superare i concorrenti Tesla punta al lancio della guida autonoma completa (quasi) Full Self Driving in Cina entra la fine di quest’anno.

Ne sapremo di più su Tesla FSD e robotaxi all’evento di presentazione dedicato che sembra si svolgerà il 10 ottobre. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e delle auto Tesla sono disponibili ai rispettivi collegamenti.