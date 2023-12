8BitDo Ultimate 2.4G, il controller perfetto per Apple in sconto a 45 euro

Lo abbiamo recensito a questo indirizzo. E’ praticamente il compagno ideale per giocare su iPhone, iPad, Apple TV, ma anche su Mac. Solitamente ha un costo di listino vicino a 60 euro, ma al momento si acquista a circa 45 euro grazie al coupon da utilizzare a questo indirizzo.

È innegabile che Apple stia intensificando la sua presenza nel mondo dei videogiochi con l’avvento dei processori della serie M e A17 Pro. L’ultima frontiera è il supporto al Ray Tracing, dimostrando un interesse crescente anche per i gamer. In questo contesto, 8BitDo Ultimate 2.4G il compagno ideale per giocare.

Alla prima occhiata, l’8BitDo Ultimate 2.4G ricorda immediatamente il pad di Xbox, sia per l’estetica che per la qualità costruttiva. Realizzato con plastiche robuste e un grip posteriore efficace, offre una completa dotazione di tasti e comandi, garantendo un’esperienza di gioco versatile e confortevole. Tantissimi i tasti a disposizione: 4 azione frontali, quattro grilletti posteriori e altri personalizzabili.

La confezione include anche una dock di ricarica, un elemento che non solo aumenta il valore del prodotto ma rende anche l’utilizzo estremamente comodo. La dock, con un LED sul fondo, consente di mantenere il controller sempre carico senza dover preoccuparsi di cambiare batteria.

Un punto distintivo dell’8BitDo Ultimate 2.4G è il suo supporto ufficiale da parte di Apple. Questo significa che il collegamento con iPhone, iPad e Mac avviene senza complicazioni attraverso il Bluetooth, evitando menu di configurazione complessi. Ovviamente, potrete anche sfruttarlo con Windows, Android e Steam Deck, offrendo una versatilità senza compromessi.

Al momento, come già anticipato, grazie al codice sconto di oltre 11 euro, lo potete acquistare a circa 45 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.