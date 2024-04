Mini proiettore per Home Cinema a soli 24,38 €

Volete un videoproiettore che, senza troppe pretese, vi permetta di sfruttare qualsiasi parete bianca per mostrare sul grande schermo TV, pagine web, slide e videogiochi? Allora approfittate dell’offerta in corso per comprarne uno a soli 24,38 €.

Il modello in questione ha una risoluzione di appena 320 x 240 pixel, non di certo quindi tra i migliori sul mercato, ma a questo prezzo non si può chiedere di più. Anche perché supporta comunque video e contenuti a risoluzione maggiore (fino al 4K), quindi non ci saranno impedimenti in fatto di utilizzo, se non il dover accettare una compressione nella risoluzione finale.

Fatta questa precisazione, facciamo notare i numerosi ingressi sul retro che ne rendono l’uso altamente versatile. C’è infatti una presa HDMI per collegarlo a TV, computer, lettori DVD, stick TV e console, oltre ad una presa USB e uno slot microSD per poter acquisire i contenuti anche direttamente da una memoria esterna.

Sono già integrati gli altoparlanti per usarlo senza bisogno di altro, ma chi vuole potenziare il comparto audio può sfruttare l’ingresso jack da 3,5 mm.

Infine per quanto riguarda l’alimentazione c’è sia la presa DC tradizionale (con caricatore incluso), sia una microUSB per poterlo alimentare anche direttamente con una powerbank, senza così alcun impedimento e usarlo di fatto anche in giardino, ben lontani da una fonte di alimentazione tradizionale.

A tal proposito fate attenzione, in fase di acquisto, al modello selezionato, scegliendo quello con spina EU per poterlo alimentare a parete senza bisogno di adattatori.

Come dicevamo è tra i più compatti in circolazione: misura infatti circa 14 x 10 x 5 centimetri, per un peso complessivo inferiore ai 400 grammi.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 90,68 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 73% andando a spendere soltanto 24,38 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

