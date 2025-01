Podcast e radio gratis sulle TV con LG Radio Plus

Pubblicità

Sulle Smart TV di LG è da poco arrivato un nuovo servizio di streaming audio: si chiama LG Radio+ ed è gratis in quanto viene supportato interamente dalle pubblicità, così che gli utenti possano accedere ad un vasto elenco di podcast e programmi radiofonici senza dover sottoscrivere l’ennesimo abbonamento.

Il nuovo servizio è frutto della collaborazione con la piattaforma Radioline, a cui fanno capo tantissime stazioni radio e podcast di notizie, sport, musica e non solo.

Requisiti

Per poter accedere ad LG Radio+ è necessario uno Smart TV di LG con sistema operativo webOS 6.0 o versione successiva.

Attenzione: nel momento in cui scriviamo il servizio è disponibile soltanto negli Stati Uniti e in Corea del Sud.

Serve poi installare l’app LG Radio+, a cui si può accedere:

dal Content Store;

dalla sezione App;

oppure usando il comando vocale del telecomando puntatore LG.

In alternativa si può usare l’app LG ThinQ che verrà rilasciata nel corso dell’anno e consentirà di accedere ad LG Radio+ anche su altri dispositivi audio di LG, come ad esempio tramite il pulsante My sugli altoparlanti xboom.

Cosa offre

In questa prima fase di lancio, il servizio LG Radio+ include già oltre 14.500 canali negli USA e più di 440 in Corea.

Dalle prime schermate dell’app si nota inoltre un’interfaccia particolarmente intuitiva, caratterizzata da pagine come On Air e Podcast per accedere direttamente ai rispettivi contenuti audio in streaming.

C’è anche una pagina chiamata Featured dove invece vengono messe in evidenza le tendenze musicali in tempo reale, come le canzoni più popolari del momento e i successi stagionali.

Qualche esempio: datosi che al momento è accessibile solo da due paesi, dagli USA è possibile accedere a NPR, CNN Radio e Fox Radio, oppure al popolare podcast americano “The Joe Rogan Experience“, mentre per gli utenti coreani sono già disponibili svariate stazioni locali e contenuti di successo nel paese.

