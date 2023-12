A Washington la polizia suggerisce di usare gli AirTag contro furti di giubbotti griffati

Con l’inizio dell’inverno le temperature diventano più rigide in alcune zone degli Stati Uniti e le persone indossano abbigliamento che può tenere al caldo, inclusi cappotti e giubbotti più pesanti, e quanto pare i anche i malviventi si adeguano: residenti, studenti delle scuole superiori e università di Washington DC segnalano l’aumento dei furti di costose giacche e cappotti.

Ne parla Fox 5 DC news, riferendo ad esempio del caso di una rapina per un piumino da 1500$, con la vittima minacciata con una pistola.

Altre rapine simili sono avvenute in passato, e le forze dell’ordine suggeriscono a residenti e studenti di sfruttare tracker come gli AirTag da nascondere in capi di abbigliamento e altri oggetti, offrendo alla polizia la possibilità di individuare i ladri e recuperare la refurtiva.

Gli AirTag hanno consentito più volte di recuperare oggetti rubati. Tra le ultime storie a lieto fine, quella di un uomo che ha subìto il furto di una bici; su quest’ultima era nascosto un AirTag e questo ha permesso alla polizia di Boston di recuperarla seguendo il tracker.

Gli AirTag possono essere utili per tracciare di tutto (auto, bici, borse, bagagli, chiavi e altri oggetti personali), visualizzando il movimento nel pannello Oggetti dell’app “Dov’è”. Se è possibile individuarlo, l’oggetto viene visualizzato sulla mappa per mostrare dove si trova, con posizione e orario; se non è possibile individuarlo, vengono visualizzati l’ultima posizione e l’ultimo orario in cui sono stati individuati; dall’opzione “Notifiche” è possibile attivare l’opzione “Notifica quando trovato” per ricevere una notifica non appena verrà individuato di nuovo.

Se l’oggetto è vicino è possibile riprodurre un suono. È possibile contrassegnare un oggetto come smarrito e indicare un numero di telefono o un indirizzo email: se qualcuno trova l’oggetto, usando un dispositivo supportato può visualizzare un sito web contenente il messaggio della modalità smarrito.

Se siete intenzionati all’acquisto di AirTag il consiglio è di leggere la nostra recensione a questo indirizzo.