Esplora File di Windows 11 vedrà i dispositivi Android anche senza cavo

Pubblicità

Microsoft ha cominciato a testare una funzionalità in Windows 11 con la quale sarà possibile accedere ai telefoni Android da Esplora File, senza cavo ma direttamente via Bluetooth.



Il blog di “Windows Insiders” di Microsoft spiega che la novità in questione permette di navigare nei contenuti (file e cartelle) dello smartphone usando una connessione wireless (Bluetooth).

L’integrazione in Esplora File permetterà di navigare all’interno della memoria di archiviazione del telefono, alla stregua di un dispositivo di archiviazione collegato via USB, eventualmente copiando e incollando file dal/sul telefono, rinominare file o eliminarli, alla stregua di quanto è possibile fare ora con l’app Phone Link (“Collegamento al telefono”, in italiano).

Affinché sia possibile gestire il telefono da Esplora File in Windows 11, serve un device con Android 11 o seguente, e l’installazione della versione beta 1.24071 o superiore dell’app Collegamento al telefono.

Al momento la funzione è riservata agli utenti che ricevano gli aggiornamenti dai canali Windows Insider (Canary, Dev, Beta e Release Preview) ma non dovrebbe passare molto tempo ed essere disponibile per tutti con uno dei prossimi aggiornamenti.

Per attivare la funzionalità bisogna attivare l’impostazione dedicata (“accesso smartphone”) da Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Dispositivi mobile.

Oltre a questa novità, nella release Preview di Windows 11 24H2 sono state integrate diverse migliorie relative a Task Manager (Gestione attività), Impostazioni, Windows Backup, Windows Share, Lock Screen e menu Start. Una piccola novità permette di trascinare l’icona di un’applicazione dal menu Start alla barra delle applicazioni (funzione offerta anche gli utenti che installano l’aggiornamento opzionale KB5040527 di Windows 11 23H2/22H2).

A questo indirizzo trovate un nostro articolo che spiega come collegare e sincronizzare iPhone sui PC con Windows 11.