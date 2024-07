Disponibile ROG Ally X, la più potente delle console portatili ASUS

Pubblicità

ASUS annuncia la disponibilità in Italia della console portatile ROG Ally X, il nuovo modello più potente, ottimizzato per il gaming su base Windows 11. Rispetto al predecessore mantiene il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, ma introduce miglioramenti nello storage, nella RAM, nella batteria e nella connettività. Anche lo chassis presenta delle sorprese.

Partiamo dai miglioramenti all’hardware interno. Questo nuovo modello offre un SSD da 1 TB e 24 GB di RAM LPDDR5X-7500, rispetto ai 512 GB e 16 GB del modello precedente, garantendo più spazio e velocità per i giochi.

Anche la batteria si migliora, con una da 80 Wh così da consentire sessioni di gioco più lunghe, raddoppiando la capacità del modello precedente senza un aumento significativo del peso, che adesso è stimato in 678 grammi.

Se il design complessivo rimane immutato, lo chassis è stato comunque rivisto per migliorare il comfort, con impugnature più profonde e una forma più arrotondata, così come i pulsanti e le levette che sono stati riposizionati per un utilizzo più ergonomico. Nuovi sono anche i joystick più resistenti e durevoli, mentre il D-Pad è stato migliorato per una maggiore precisione nei giochi.

Altre novità riguardano le porte USB-C, con la porta XG Mobile che è stata sostituita da due porte USB-C, sicuramente per garantire una compatibilità e versatilità più ampia. Una delle due, peraltro, è compatibile con Thunderbolt, migliorando la flessibilità di connessione con dock e GPU esterne.

Migliorano anche le condizioni di raffreddamento, adesso affidato a nuove ventole più piccole con pale più sottili, che migliorano il flusso d’aria, mantenendo il dispositivo e il touch screen più freschi durante l’uso.

Disponibilità e Prezzi

ASUS ROG Ally X è disponibile al prezzo di 899 € su ASUS e-shop e ASUS Gold Store. Sarà disponibile dal 6 agosto presso MediaWorld e successivamente su Amazon, dove è comunque disponibile il modello precedente, che parte da appena 449 euro.