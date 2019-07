Xiaomi Mijia A1, la pedana tapis roulant smart pieghevole in offerta lampo

Camminare è una delle attività più salutari che si possano fare: l’OMS consiglia di raggiungere almeno 10 mila passi al giorno e grazie a Xiaomi potrete farlo comodamente anche a casa vostra in una qualunque stanza utilizzando l’A1, un tapis roulant smart pensato appositamente per poter simulare le camminate in un ambiente chiuso.

L’A1 è caratterizzato da leggerezza e allo stesso tempo robustezza, grazie al corpo in alluminio, un peso di 28 kg circa e dimensioni pari a 143.20 x 54.70 x 12.90 cm, che garantiscono la giusta stabilità senza però comprometterne la praticità. Inoltre è anche dotato di una cerniere per piegare la pedana e riporla comodamente sotto il letto o in angolo della stanza.

È lo strumento perfetto per potersi tenere in forma passeggiando a casa propria: basterà tirare fuori la pedana ed iniziare a passeggiare. Sarà possibile scegliere la velocità di passeggio (da un minimo di 0.5 a un massimo 6 km/h) utilizzando il telecomando incluso oppure utilizzare la funzionalità smart che adatterà al velocità di scorrimento del tapis roulant in base al vostro passo.

Il dispositivo si integra perfettamente con l’ecosistema Xiaomi e più essere controllato dalla app ufficiale Xiaomi attraverso la quale sarà possibile anche leggere le statistiche o impostare il passo. Infine include anche sistemi di sicurezza, come il blocco per i bambini, lo stand-by automatico, la protezione contro il peso eccessivo e la modalità pensata per i novizi.

Per maggiori informazioni potete leggere qui di seguito la nostra recensione della Xiaomi Mijia A1.

Il tapis roulant A1 di Xiaomi Youpin è al momento in offerta e si acquista al prezzo di 390 circa euro cliccando su questo link diretto.

