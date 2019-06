Accedi con Apple sarà obbligatorio in tutte le app con accesso social

Apple ha ideato una strategia che contribuirà non poco alla diffusione e adozione del suo nuovo sistema di registrazione e accesso rapidi Sign in with Apple, letteralmente Accedi con Apple: in pratica non appena sarà disponibile in forma definitiva Accedi con Apple deve essere una opzione obbligatoria all’interno di tutte le app che già impiegano i servizi di registrazioni concorrenti, come gli onnipresenti Accedi con Facebook e Accedi con Google.

Questo annuncio di Apple, che è arrivato durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2019, sarà una novità per le aziende, i programmatori e anche per tutti gli utenti che si preoccupano del trasferimento dei propri dati.

Gli sviluppatori delle app che utilizzano qualsiasi tipo di servizio di accesso, se offrono accessi social o altre opzione di terze parti, dovranno obbligatoriamente offrire per il login l’opzione “Accedi con Apple”.

Apple richiederà questa nuova funzionalità agli sviluppatori che utilizzeranno servizi, come Google e Facebook, non appena Sign in with Apple supererà la fase di prova che inizierà questa estate e sarà rilasciato in versione definitiva nei mesi successivi. Sarà uno dei requisiti per la revisione delle app prima della pubblicazione su App Store. Accedi con Apple dovrebbe essere disponibile per i beta test di quest’estate e sarà richiesto come opzione per gli utenti nelle app entro la fine dell’anno.

Secondo Apple è un reale vantaggio per gli utenti la possibilità di effettuare un accesso tramite Apple, senza richiedere di consegnare i propri dati personali a un’azienda esterna di terzi, mentre tenta di utilizzare un servizio online, un negozio internet o semplicemente di registrarsi a un sito e servizio Internet.



I consumatori trarranno benefici se non si trovano obbligati a dover trasmettere informazioni personali. Insomma, avranno la possibilità di avere accessi alle app più facili, sicuri e veloci e anche privati: Apple ha escogitato anche una soluzione che non obbliga più a condividere il proprio indirizzo email.