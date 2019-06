Rinfrescate il Mac con il nuovo sfondo di macOS 10.15 Catalina

Durante la conferenza di apertura della WWDC 2019, Apple ha presentato macOS 10.15 Catalina, che tra le tante novità, include anche un nuovo sfondo in diverse varianti. Ecco i link per scaricare i nuovi wallpaper.

I nuovi sfondi, come accaduto per le altre versioni di sistema, includono un nuovo sfondo in diverse varianti di luce e temi scuri. Al momento non è disponibile una versione dinamica completa, ma è possibile ottenere un effetto dinamico seguendo le istruzioni sotto riportate.

Per far sì che lo sfondo appaia come opzione “Dynamic Desktop” è necessario scaricare il file *.heic a questo indirizzo, inserirlo in una cartella da aggiungere sulla sidebar di “Scrivania e Salvaschermo”. In questo modo, quando si cambierà il tema del Mac, da chiaro a scuro, lo sfondo cambierà automaticamente.

Ricordiamo, che macOS 10.15 Catalina prende il nome dall’isola dell’arcipelago delle Channel Islands in California, situata a circa 30 km dalle coste della Contea di Los Angeles di cui fa parte. Grazie alla redazione di 9to5mac è possibile scaricare, direttamente da qui, gli altri sfondi con le diverse tonalità di luce.

Durante il keynote di apertura lavori della WWDC 2019 Apple ha presentato iOS 13, macOS 10.15 Catalina, iPadOS, il nuovo Mac Pro con monitor professionale Pro Display XDR e tante altre novità. Un riassunto di tutte le principali novità Apple WWDC 2019 è disponibile in questo articolo di Macitynet.