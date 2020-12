Accessori per iPhone, iPad, Galaxy e Huawei in sconto su Amazon fino al 90%

Non fatevi sfuggire le offerte di NewTop su Amazon perché già con 0,60 euro vi portate a casa una custodia per proteggere i vostri telefoni. Molti sono con consegna assicurata prima di Natale, quindi vale la pena valutarli anche per quei piccoli pensierini che generalmente si fanno durante le feste.

Si, avete capito bene, 60 centesimi di euro: basta inserire il codice 9IA3J4DK nel carrello per tagliare il prezzo dei prodotti presenti in questa pagina. Una cover che appunto costa 5,99 euro ve la portate a casa per soli 0,60 euro ed è forse il prezzo più basso mai registrato su un prodotto di questo tipo venduto su Amazon. Per di più gli scritti Prime non pagano neanche le spese di spedizione, quindi per meno di un caffè si può sostituire una vecchia e logora custodia con una nuova e su misura.

Ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche: Da quelle più semplici in silicone trasparente a quelle elaborate in simil-pelle con chiusura “a portafoglio”. Oppure ci sono le cover rigide, colorate e con interno in morbido materiale antigraffio. Ci sono anche alcune cover personalizzabili con una propria foto: costano 16,99 euro ma con questa promozione si andrà a spendere si e no un paio d’euro.

Ci sono anche custodie per iPad, cavi, e particolari soluzioni per smartphone che prevedono una doppia custodia in silicone trasparente, una per il retro e una per il display, offrendo di fatto una protezione completa a trecentosessanta gradi.

Insomma, che sia un regalo di Natale o un aggiornamento al vostro parco accessori, ricordatevi di inserire il codice 9IA3J4DK nel carrello prima di portare a termine l’acquisto, e verrà applicato uno sconto pari al 90%. Per dare un’occhiata a cosa c’è in promozione potete fare riferimento a questa pagina di Amazon.