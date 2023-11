Addobbi e regali di Natale in sconto al Black Friday

Quest’anno non fatevi trovare impreparati: manca praticamente un mese al Natale ma già con la festa dell’Immacolata, che cade l’8 di Dicembre, la tradizione dà ufficialmente il via agli addobbi natalizi.

Se vi siete appena trasferiti o se volete semplicemente rinnovare la casa con qualche decorazione particolare, continuate a leggere queste righe perché in questo articolo trovate alcuni prodotti in sconto per la settimana del Black Friday che vi aiuteranno a rendere questo Natale ancora più speciale.

Tra palle, palline, decorazioni, luci, candele profumate per creare l’atmosfera giusta, trovate in sconto anche peluche di Natale accompagnati da confezioni di cioccolatini già pronti, per un pensierino che lascerà il sorriso a grandi e piccini.

Ghirlanda natalizia, 2.7m Ghirlanda di Natale artificiale di 2,7 m Decorazioni con 30 luci a LED e pigne, Ghirlanda di Natale con bacche rosse per albero, scale, camino In offerta a 17,94 € – invece di 35,89 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino a 27 novembre

Giulia Grillo Albero di Natale 210cm, 2382 Rami, Albero di Natale Luxury Realistico, Facile da Montare, Folto, PE/PVC, Verde In offerta a 181,77 € – invece di 219,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

COSTWAY Albero di Natale 150/180/210/240 cm, Albero di Natale Bianco con 350/650/950/1138 Rami in PVC e Supporto in Metallo, Albero di Natale Artificiale per Casa, Ufficio e Negozio (210 cm) In offerta a 49,49 € – invece di 54,99 €

sconto 10% – fino a 27 novembre

Albero di Natale in Feltro per Bambini, 3.5 Ft DIY Albero Natale Feltro Con 34 Staccabili Ornamenti, per Regali Di Natale Party Decorazioni Da Parete Per Porte In offerta a 16,19 € – invece di 17,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a 27 novembre

Palline di Natale oro rosso Palle di Natale grandi 6cm – 16 PZ Palline per albero di Natale in plastica infrangibile – Decorazioni per l’albero di Natale Decorazioni Christmas Ball Decoration In offerta a 4,24 € – invece di 7,99 €

sconto 47% con Coupon Speciale = checkbox – fino a 27 novembre

GARITE Luci Albero di Natale Bianco Caldo, 20M 200 LED Luci per Albero di Natale Interno 8 Modalità Luci Natale Funzione Memoria Catena Luminosa Albero di Natale per Decorazioni Interno Festive Festa In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% – fino a 27 novembre

Geemoo 2 Pezzi Luci Esterno Solare 15M 150 LED, Catena Luminosa di Filo di Rame, Luci Stringa Energia Solare, 8 Modalità, Luci Natale Decorative per Giardino Natalizie Albero (Bianco Caldo) In offerta a 12,35 € – invece di 23,99 €

sconto 49% – fino a 27 novembre

Set regalo Yankee Candle | 3 candele votive profumate e 1 candela Signature Small Tumbler | Collezione Bright Lights | Regali di Natale In offerta a 22,99 € – invece di 28,90 €

sconto 20% – fino a 27 novembre

Woodwick Ellipse Trilogy Candela Profumata Con Stoppino Scoppiettante, Fuga Su Un’Isola, Fino A 50 Ore, Rosa (Island Getaway) In offerta a 24,99 € – invece di 33,13 €

sconto 25% – fino a 27 novembre

Yankee Candle Candela Profumata In Giara Grande, Durata Fino A 150 Ore, 10.7 X 10.7 X 16.8 Cm In offerta a 19,99 € – invece di 34,90 €

sconto 43% – fino a 27 novembre

Milka, peluche di natale disponibile con 3 personaggi e deliziosi cioccolatini al latte milka, latte alpino 100% cacao sostenibile, 96g di tenero cioccolato Milka. In offerta a 7,99 € – invece di 10,50 €

sconto 24% – fino a 27 novembre

Pan di Stelle Gift Box Natale 2023, Idea Regalo con Due Tazze Medie in Porcellana by Thun e Sacchetto di Biscotti Pan di Stelle 350 g in Edizione Limitata In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 27 novembre

