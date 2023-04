CarPlay e Android Auto diventano wireless con Ottocast, sconto coupon a 65,99 €

Avete un’auto con Carplay o Android Auto e il vostro smartphone non si collega in wireless? Vi serve probabilmente anche Ottocast, una adattatore wireless per la vostra auto con il sistema per interfacciare l’iPhone o anche un cellulare Android al modulo di intrattenimento dell’auto e che oggi costa solo 85,99 € con un sconto di 20 € al check out che porta il prezzo finale a 65,99 €.

Per spiegarvi a che cosa serve Ottocast A2Air: dovete sapere che Carplay e CarAuto non funzionano solo a cavo ma anche via wireless, mediante la connessione Wifi. In pratica per avere tutte le applicazioni che operano con CarPlay (nel caso di iPhone da Musica a Podacas, da Mappe a Telefono, e tutte le altre compatibili) sul cruscotto non serve più collegare il telefono fisicamente alla porta USB. Basta entrare in automobile e accenderla.

Questa funzione introdotta ormai molti anni fa è stata via via adottata da diversi produttori di auto ma molti modelli ancora oggi usciti dal concessionario, non ce l’hanno e nessuno di quelli vecchi, diciamo fino ad un paio di anni fa, ce l’aveva. Con Ottocast A2Play tutte le vetture invece possono adottare la funzione wireless per Carplay e se si ha un Android, Android Auto wireless.

Ottocast sfrutta un processore ARM Cortex A7 dual-core per la connessione con Bluetooth 5.0 stabile, la connessione più veloce oggi disponibile. Successivamente passa al WIFI a 5Ghz è molto più veloce di quello a 2,4GHz in termini di frequenza, velocità e resistenza alle interferenze.

Il dongle CarPlay supporta il controllo originale del volante e i pulsanti del touch screen, il controllo vocale Siri se avete un iPhone e il controllo della manopola. Rileva anche automaticamente i fari dell’auto per passare dallo sfondo del desktop diurno a quello notturno.

Nella versione per iPhone richiede iOS 10 e superiore e veicoli CarPlay cablati in fabbrica (anno di produzione: 2016-2023). Nella versione per Android richiede Android 11 e superiori e anni di produzione 2016-2023.

Questo accessorio costerebbe 99,99€. Ma nella pagina Amazon spuntando un coupon lo pagate solo 85,99 €, sia nella versione iPhone che nella versione Android. Con lo sconto del 20 € al checkout vi costa solo 65,99 €.

Partite da qui e applicate il coupon.