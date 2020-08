Adobe e Box semplificano la creazione e la modifica di PDF nel cloud

Sembra che Adobe abbia come missione del momento quella di rendere la creazione e la modifica di PDF molto più semplice: il suo ultimo sforzo si è concretizzato in una collaborazione con Box, che offre più modi per utilizzare i file PDF nel cloud.

Tramite Adobe Acrobat per Box, che è già disponibile, gli abbonati Acrobat DC possono visualizzare i PDF attraverso un visualizzatore Web integrato che include funzioni di ricerca, annotazione e modificare dei file, utilizzando opzioni di eliminazione, riordino e rotazione. L’utente potrà così creare i propri PDF conservando caratteri, layout e la formattazione dei file di origine ed esportarli come file modificabili su Word, Excel, PowerPoint o RTF.

Ancora, l’utente sarà in grado di combinare diversi tipi di file, inclusi PDF, Microsoft Office, immagini, testo ed elementi Adobe in un unico PDF. Ci sono anche alcune funzionalità di firma elettronica. Ad esempio, se si invia un file a qualcun altro per firmarlo, l’utente potrà monitorarne l’avanzamento. E’ possibile anche vedere tutte le attività relative a un file nel Box Activity Stream.

Queste caratteristiche si basano sulla collaborazione esistente tra Adobe e Box. Hanno consentito agli utenti di Box di visualizzare e firmare i PDF su quella piattaforma fin dal 2016, ma il trasferimento significherà che gli utenti avranno a disposizione maggiore flessibilità con i file senza doverli scaricare.

Più che un aggiornamento aziendale riservato agli utenti business, come evidenziato anche da engadget, si tratta di un aggiornamento utile per tutti, anche per gli utenti singoli, comunque in grado di semplificare la giornata lavorativa. In una situazione in cui il lavoro in mobilità diventa un must, si tratta di modifiche ben accette.

I dipartimenti IT possono abilitare l’accesso ad Adobe Acrobat per Box premendo un apposito interruttore nel pannello di amministrazione. Ricordiamo che il mese scorso Adobe ha implementato le scorciatoie del browser per semplificare la creazione di PDF, inclusa la conversione di altri tipi di file.

Per tutti gli aggiornamenti relativi ad Adobe il link da seguire è direttamente questo.