iPhone 15 in alcuni casi si spegne da solo la notte

Alcuni utenti di iPhone 15 segnalano che iOS 17 a volte spegne i loro dispositivi negli orari notturni.

“Vi svegliate e ritrovate lo schermo del vostro iPhone con la richiesta del codice dopo un apparente riavvio di notte? Non siete soli”, si legge in un articolo del sito statunitense, spiegando che questo comportamento è stato segnalato da diversi utenti.

In un thread su Reddit, alcuni utenti lamentano che sveglie impostate in orari notturni non sembrano funzionare e il problema è legato allo spegnimento del dispositivo.

È possibile verificare se l’iPhone si è spento di notte andando in Impostazioni > Batteria: il grafico mostra le ultime 24 ore e da qui è possibile comprendere se c’è stato uno spegnimento (la presenza di aree vuote nel grafico con il livello della batteria indica che in quegli orari il dispositivo era spento).

Non è chiaro perché l’inconveniente si verifica e in quali casi. Il problema si verifica anche quando l’opzione “Caricamento ottimizzato” è disattivata.

Negli iPhone più recenti, la funzione Stato batteria fornisce una stima più precisa dell’energia necessaria e della capacità energetica della batteria per massimizzare le prestazioni complessive del sistema.

Tutti i modelli di iPhone comprendono una gestione di base delle prestazioni per garantire che la batteria e tutto il sistema funzionino come previsto e che i componenti interni siano protetti. Tale gestione include il comportamento a temperature basse o elevate e la gestione della tensione interna. Qualche bug per ora non noto potrebbe portare allo spegnimento del dispositivo in determinate condizioni.

Dopo queste segnalazioni è probabile che Apple stia già indagando e un fix arriverà con i futuri aggiornamenti di iOS. Nel momento in cui scriviamo l’ultimo aggiornamento ufficiale di iOS è la versione 17.0.3 ma a sviluppatori e beta tester sono state già distribuite tre beta del futuro update a iOS 17.1.

Per saperne di più su iPhone 15 e iPhone 15 Plus vi rimandiamo alla nostra prova. Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro e Max è disponile la relativa recensione.