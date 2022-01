Come catturare una schermata a scorrimento su iPhone

Catturare una schermata (una istantanea dello schermo o una sua porzione) su iPhone è molto semplice ed è utile per salvare rapidamente il contenuto di quello che stiamo vedendo.

Non è a tutti noto ma tra le varie possibilità che iOS offre di serie c’è anche quella di catturare screenshot a scorrimento, in altre parole una schermata estesa a tutta la lunghezza della videata alla quale siamo interessati. Ecco di seguito come procedere:

Individuate il contenuto che volete catturare in tutta la sua interezza (es. una pagina web in Safari) Premete la tradizionale combinazione per catturare la schermata (contemporaneamente il tasto laterale e il tasto Volume su sui modelli di iPhone con il Face ID; contemporaneamente il tasto laterale e il tasto Home sui modelli di iPhone con Touch ID e tasto laterale, contemporaneamente il tasto superiore e il tasto Home sui modelli di iPhone con Touch ID e tasto superiore). Dopo aver scattato un’istantanea dello schermo, una miniatura appare brevemente in fondo a sinistra; fate tap sulla la miniatura e, in alto a destra, scegliete l’opzione “pagina intera” A questo punto potete salvare l’immagine come PDF (scegliendo “Fine” appare l’opzione “Salva PDF su File”) o condividerla (es. via AirDrop).

La funzione in questione è utile e può essere usata per poter salvare schermate di vario genere, che potrebbero interessare messaggi di chat, la pagina intera di un articolo trovato in un sito web e così via.

